Shupamela sobre video musical: "Jamás fue mi intención faltar el respeto al sistema educativo"

“Se me informó que se realizaría en una escuela abandonada que ya no estaba en uso oficial”, aseguró Pamela Sandoval “Shupamela” sobre el video musical con contenido vulgar y obsceno que grabó junto a la exponente urbana Menor Queen.

La exintegrante de “La casa de Alofoke” reaccionó a través de sus redes sociales luego que el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira indicara que las jóvenes le expresaron al portero del centro educativo que tenían “un permiso” para ingresar al plantel.

El videoclip se grabó en escuela Lilian Portalatín Sosa, en el sector de Invivienda en Santo Domingo Este.

Shupamela dijo que fue contratada para grabar el video musical y “como artista simplemente me presenté el día del rodaje y seguí las instrucciones del equipo de producción”.

La creadora de contenido aseguró que no tuvo participación en la elección del lugar ni en la organización de la logística.

“Jamás fue mi intención faltar el respeto al sistema educativo dominicano ni a la comunidad”, expresó Sandoval al tiempo que explicó que eliminó el video de las plataformas digitales.

El informe del caso fue enviado al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien pidió se investigue la situación.

“Estoy al tanto de un video que circula y que aparentemente fue grabado en una escuela. He instruido que se produzca una investigación para comprobar si fue así. En caso de comprobarse, puedo asegurar que habrá consecuencias”, informó De Camps en su cuenta de X.