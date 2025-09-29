Crazy Design pone a la venta la Mamajuana Kalembú edición especial

El artista urbano Crazy Design, en alianza con la empresa licorera J&J Spirits, presentó la Mamajuana Kalembú Crazy Design Edition, disponible en las tiendas Dufry de los aeropuertos de la República Dominicana.

El producto combina la fórmula original de Kalembú, reconocida como la primera mamajuana lista para tomar, con una edición especial vinculada a la imagen del intérprete. La bebida se produce en el país con rones añejos, blend de palos, miel, vino y canela.

Crazy Design afirmó que este lanzamiento marca un paso en su incursión empresarial, mientras que la gerente general de Dufry Dominicana, Delva Almarilla, destacó que la alianza con J&J Spirits y el artista fortalece la oferta de productos locales en sus tiendas.

La bebida, nacida en “La Casa de Alofoke”, es un producto elaborado en la República Dominicana con ingredientes de alta calidad, resaltando sus rones añejos, blend de palos, miel de abejas pura, vino y canela, lo cual ofrece un sabor suave al paladar. Arroja ricas notas herbales perfectamente balanceadas con la sutil dulzura de la miel y el vino tinto, todo apegado a la tradicional receta propietaria de Kalembú.

Crazy Design indicó que este producto reafirma su visión de lo que debe ser la bebida ideal para compartir entre amigos, toda vez que la marca representa la fórmula original de la auténtica mamajuana dominicana.

“Desde hoy me siento empresario, al introducir un producto que me representa. Doy gracias al Señor, por darme la oportunidad de lograr este proyecto convertido en realidad, no sólo mío, sino también de todos mis fans que tanto amo”, agregó el artista urbano.

La Kalembú Crazy Design Edition se venderá de manera exclusiva en Dufry por un tiempo limitado.

Sobre Dufry

Dufry AG, parte de Avolta Group, opera más de cinco mil tiendas en más de 70 países y ofrece productos libres de impuestos en aeropuertos, cruceros, puertos y otros puntos turísticos. En República Dominicana está presente desde 2005 con más de 22 tiendas en aeropuertos y terminales de cruceros.

Sobre J&J Spirits

La empresa J&J Spirits produce la marca Kalembú y otras bebidas como Ron ND New Dominican, Licor Crema MS Morir Soñando, Licor de Chinola Caripassion, Vodka Teteo, Ron Legado El Caballo Mayor, Ron Ripiao y Ron Bacharon.