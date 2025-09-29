Cheiq sortea los obstáculos de la vida en busca de su sueño artístico en la música urbana

La joven exponente urbana Cheiq ha sorteado una serie de dificultades en la vida. A los 20 años, sufrió una fractura de cuello durante un accidente de acrobacias, pero se ha mantenido firme en su sueño artístico.

Ella puede cantar y rapear en español e inglés, y es una acróbata profesional.

La artista, nacida en Brooklyn, representada por Positiva Music, recién lanzó el tema "Bonita no fácil" junto a Potencia Lirical.

La exponente urbana Cheiq mantiene su apuesta al mundo del afrobeats, el trap y el dembow.

En su corta çarrera ha tenido la oportunidad de abrir conciertos en estadios para DJ Adonis, Lil Naay, Rochy Rd y otros.

Ha aparecido en las listas de éxitos de UK Pop Charts en el puesto número 59, y se ha vuelto viral con más de 10 millones de visualizaciones. También ha aparecido en Billboard y Revolt.