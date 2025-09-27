Ministro de Educación ordena investigación sobre video musical de Shupamela y Menor Queen

El ministro de Educación Luis Miguel De Camps ordenó investigación sobre el video musical de, Darielis Cecilia Marchena Ozoria “Menor Queen” y Pamela Sandoval “Shupamela”, el cual presuntamente fue grabado en un plantel escolar.

“Estoy al tanto de un video que circula y que aparentemente fue grabado en una escuela. He instruido que se produzca una investigación para comprobar si fue así. En caso de comprobarse, puedo asegurar que habrá consecuencias”, informó De Camps en su cuenta de X.

El video del tema “Chupamela” ha generado criticas en redes sociales debido al contenido de la letra y el lugar donde se grabó.

La canción fue lanzada el 12 de septiembre y en YouTube cuenta con más de 21 mil vistas.

La influencer Shupamela hizo un detrás de cámara del videoclip, donde muestra que la pieza fue grabada en una escuela del país.

Hasta el momento ninguna de las exponentes se ha pronunciado al respecto.

Menor Queen es una exponente urbana, que popularizó el tema "Chikilío" en colaboración con Yailín la más viral.

Mientras que Shupamela alcanzó mayor popularidad en el año 2020 por mostrar su rutina diaria en YouTube, donde también compartía videos de sus viajes con el exponente urbano Papera, quien fue su novio durante 3 años.