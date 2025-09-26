Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Urbano

Vakeró acude a centro médico "por dolor constante en la cabeza" tras caída de escenario

En el comunicado firmado por Yannely Medina, esposa y mánager de Vakeró, confío en Dios "que no sea más que un cuadro de tensión y no un trauma de mayor gravedad"

Vakeró durante su actuación en Premios Q de la Música.

Vakeró durante una actuación. El cantante sufrió una caída de un escenario.foto: fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

El cantante Vakeró decidió acudir a un centro médico luego de caer de espaldas en una de sus presentaciones tras intentar mantenerse de pie sobre uno de los asistentes.

"Tras la caída sufrida antes de anoche (miércoles), por seguridad se encuentra en un centro médico realizándose los estudios correspondientes", indicó el comunicado publicado en su Instagram.

Luego precisó: "Desde las 2:00 de la madrugada ha estado presentando un dolor constante en la cabeza, por lo que los médicos han recomendado mantenerlo en observación".

En el comunicado firmado por Yannely Medina, esposa y mánager de Vakeró, confío en Dios "que no sea más que un cuadro de tensión y no un trauma de mayor gravedad".

Tags relacionados