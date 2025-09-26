Vakeró acude a centro médico "por dolor constante en la cabeza" tras caída de escenario

El cantante Vakeró decidió acudir a un centro médico luego de caer de espaldas en una de sus presentaciones tras intentar mantenerse de pie sobre uno de los asistentes.

"Tras la caída sufrida antes de anoche (miércoles), por seguridad se encuentra en un centro médico realizándose los estudios correspondientes", indicó el comunicado publicado en su Instagram.

Luego precisó: "Desde las 2:00 de la madrugada ha estado presentando un dolor constante en la cabeza, por lo que los médicos han recomendado mantenerlo en observación".

En el comunicado firmado por Yannely Medina, esposa y mánager de Vakeró, confío en Dios "que no sea más que un cuadro de tensión y no un trauma de mayor gravedad".