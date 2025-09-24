Lápiz Conciente hace las paces con Santiago Matías: “Borrón y cuenta nueva”

Aunque no dio a conocer el origen de su rivalidad, Lápiz Conciente expresó la mañana de este miércoles su interés de dejar sus diferencias con Santiago Matías en el pasado.

Después de que ambos admitieran que cambiaron sus perspectivas sobre la vida tras sufrir la pérdida de varios seres queridos, el artista y el empresario decidieron dar un paso hacia la unión de la música urbana dominicana.

“Recibo con beneplácito las palabras de Santiago Matías. Borrón y cuenta nueva, no ha pasado nada”, dijo el rapero en un video donde aparece caminando en la calle como parte de su rutina de ejercicios.

Asimismo, el cantante propuso realizar colaboraciones con El Alfa, Rochy RD, Mozart La Para, Don Miguelo y Shelow Shaq, con quien también protagonizó una enemistad de muchos años, además de invertir millones de pesos en la promoción del proyecto.

Por su lado, Matías reconoció el liderazgo en la industria musical de República Dominicana que posee Lápiz Conciente.

“Todo joven dominicano y también contemporáneo de nosotros sabe que el líder natural de la música urbana en República Dominicana es El Lápiz Conciente y recibo con mucho cariño sus palabras y el video que ha dedicado esta mañana de unión”, dijo el influencer.

“Yo tengo 43 años, Avelino, también veo la vida de una manera muy diferente, he visto gente que amo muchísimo morir en mis brazos, como mi tío Andrés y recientemente mi abuela Marcelina de Jesús García, quien era un pedazo de mi vida. Hemos tenido pérdidas ambos de personas que queremos mucho y personas que uno hacía muchas cosas para hacerlas sentir orgullosas”, destacó.