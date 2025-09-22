Reportan tiroteo frente a “la casita” del hombre que demandó a Bad Bunny

La Policía investiga disparos realizados frente a la casa de un hombre de 84 años donde Bad Bunny grabó parte de un cortometraje y que está en el centro de una demanda civil en Humacao.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:00 de la noche de este domingo, en la carretera PR-925, del barrio Río Abajo.

Según la información preliminar, un hombre de 84 años indicó que mientras se encontraba en su residencia escuchó que desde un vehículo en movimiento por la carretera PR-925, “alguien gritó palabras ofensivas y realizaron tres disparos”.

Luego, un segundo incidente fue reportado mientras los agentes recopilaban datos del querellante.

El informe policiaco indica que “desde otro vehículo que transitaba por la carretera PR-3, un individuo gritó en varias ocasiones el nombre de un artista urbano, seguido nuevamente por expresiones ofensivas”.

En este evento no se reportaron personas heridas ni daños a estructuras. Tras verificar un lugar que colinda con su residencia, los agentes “hallaron tres casquillos de pistola calibre 9mm”, reportó la Uniformada.

El agente José G. Pedraza, adscrito al Distrito de Humacao, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

La agente Noemí Marrero, de la División de Servicios Técnicos, ocupó los casquillos como parte de la recolección y documentación de evidencia, y tomó fotografías en la escena como parte del proceso investigativo.

Según el director de la División de Agresiones de la Policía, Daniel Allende, al momento no cuentan con una descripción del auto.

“Estamos verificando si hay cámaras del municipio para ver si podemos dar con dicho vehículo”, dijo Allende a TeleOnce.

El oficial señaló que el responsable de los disparos “ayer tuvo suerte” de no encontrarse con vehículos rotulados y encubiertos que la Policía tiene dando rondas a la residencia, con la colaboración de la Policía Municipal de Humacao.