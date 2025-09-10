Jabriell: “Mucha gente subestima el dembow, cualquiera lo puede hacer, pero ¿va a estar bueno?”

Hay un dominicano que está triunfando en Perú: Jabriell.

El cantante se presentó en junio en "All Music Fest 3" en Lima, donde por primera vez expuso su talento ante el público peruano, que ahora se ha convertido en una de sus plazas principales a ritmo de su música urbana romántica.

Durante una entrevista con LISTÍN DIARIO, Jabriell habló sobre cómo fue todo el proceso y los sacrificios que tuvo que hacer para colocarse en el lugar que ocupa hoy y sobre lo difícil que puede llegar a ser grabar un dembow.

Oriundo de Alma Rosa, el artista describe su sector como "la mata de los talentos que hacen música melódica".

Aunque todas sus canciones son de su propia autoría, el joven cantautor no descarta interpretar creaciones de otro compositores. Asimismo, afirmó que quiere mantenerse fiel al genero urbano, sin embargo, desea colaborar con Urbanda.

"Yo soy urbano, yo soy reguetonero, yo soy R&B, yo soy trap, pero al final yo soy un artista, yo hago todo lo que sea arte", dijo.

Video Jabriell nos cuenta cómo fue todo el proceso y los sacrificios que tuvo que hacer



EL DEMBOW Y LA COMPLEJIDAD QUE GENERA SU SIMPLEZA

Para Jabriell, el dembow no es fácil como ha sido catalogado por muchos, al contrario, entiende que su simpleza genera complejidad.

"El dembow ha sido el género más difícil en el que me ha tocado incursionar porque es que yo soy muy melódico", confesó.

Señaló que la falta de melodía y armonía en la pista hace que el dembow sea complicado, a pesar de que en el año 2022 lanzó "Trucha", que acumula casi un millón de reproducciones en YouTube, y otros seis dembow que saldrán en sus próximos álbumes.

"Mucha gente lo subestima, cualquiera puede hacer un dembow, cualquiera puede hacer un reguetón, pero ¿va a estar bueno el reguetón? Cualquiera puede hacer un dembow, ¿va a estar bueno el dembow?", añadió.

música



Jabriell, cuyo nombre real es Gabriel Alberto Ortiz Vélez, se encuentra sonando en las emisoras de radio del país con su colaboración con la sensación de la música típica, El Blachy.

También está promocionando su más reciente sencillo, "Pisco Sour", el cual estrenó hace dos semanas junto a su videoclip, donde aparece con la influencer peruana Yanizz Sala, con quien es vinculado sentimentalmente.