Dominicana Amneliz Rivets "Too much woman" buscará ser profeta en su tierra

En España es considerada como una de las figuras emergentes del género urbano tropical, con sus temas, mezcla entre reguetón y cumbia

La cantante dominicana Amneliz Rivets, residente en España.

Listín DiarioSanto Domingo

Luego de lograr más de 4.4 millones de reproducciones en Youtube con su tema "Too much woman”, la cantante dominicana Amneliz Rivets, residente en España, viajará a República Dominicana como parte de su gira promocional que la llevará por varios países de Latinoamérica.

Considerada en España como una de las figuras emergentes del género urbano tropical, la cantante y compositora destaca que el tema es una mezcla entre reguetón y cumbia, y además de su pegada en Youtube, donde se puede ver el video clip, está muy bien posicionado en todas las plataformas y tiendas digitales.

Amneliz llega feliz a la tierra que la vio nacer, luego de estar en Colombia y Puerto Rico, como parte de su gira "Too much woman: el movimiento".

La artista canta en español, inglés y portugués. En 2020 comenzó a producir su primer álbum titulado "Natura", además de sus propias versiones de temas popularizados por grandes artistas como "Fulanito", "No te vistas que no vas", "Tu gatita", entre otros. 

Se caracteriza por transmitir una imagen desenfadada en cada espectáculo donde logra una conexión inmediata con el público.

Canciones como “Sufre”, donde mezcla bachata con vallenato, y “Meu Cora”, canción veraniega en colaboración con el español Kiko Rivera, son algunas de las que la han lanzado a la fama.

Está inspirada en la historia entre la actriz/modelo danesa Brigitte Nielsen y el actor Sylvester Stallone en su etapa de Rocky Spotify https://open.spotify.com/intl-es/arti... Youtube / @amneliz Instagram / amnelizofficial TikTok / amnelizrivets * Productor musical: Juan Manuel Leal * Director videoclip: Serafinvfx * Maquillaje: Sonia Rodriguez * Actor: Javier Zurita * Fotógrafo: Damián ** Agradecimientos CLUB DE BOXEO TORO de marbella y a sus Integrantes LETRA TOMA TOMA AMNELIZ, MIRA QUE RICO NO?? CON TU PORTE DE SEÑOR (DE SEÑOR), FUISTE MUY MAL ACTOR (MAL ACTOR) TE ADMIRABA COMO DIRECTOR CON TU PORTE DE GALAN ANJA, MIRA DONDE FUI A PARAR ENAMORADA ESTABA (ENAMORADA), ILUSIONADA (ILUSIONADA) CORO AY COSAS DE LA VIDA, MIRA QUE IRONÍA MIENTRAS YO TE AMABA, YO ERA TU FANTASÍA PERO ME DI CUENTA QUÉ, DE ESTA GRAN REALIDAD “DEMASIADA MUJER PARA UNOS GUANTES” TOO MUCH WOMAN SOME GLOVES QUE MA, QUE MA´ QUE MA, QUE MA, ESO NO ES NA´ QUE MA, QUE MA QUE MA´ QUE MA, QUE MA QUE MA´ RAPEO DID YOU GO MAD? YOU WERE USED TO HIPOCRISY YOU DESTROYED THE BEST YOU HAD EVER HAD II CON TUS VAINAS Y REGALOS, MI AMOR QUERIAS COMPRAR MIRA QUE TRISTEZA, ERES PURA VANIDAD MUCHO TU HABLASTE, POR DONDE TU PASASTE POR ESO DECIDÍ DEJARTE THINGS OF LIFE! WHILE I LOVED YOU, I WAS YOUR FANTASY BUT I WOKE UP TO THIS GREAT REALITY TOO MUCH WOMAN FOR SOME GLOVES TOO MUCH WOMAN FOR SOME GLOVES QUE MA, QUE MA´ QUE MA, ESO NO ES NA´ QUE MA, QUE MA QUE MA´ QUE MA, QUE MA QUE MA´ QUE MA, QUE MA´ QUE MA, QUE MA, ESO NO ES NA´ QUE MA, QUE MA QUE MA´ QUE MA, QUE MA QUE MA´ NADA, NADA NADA, NADITA NADA,NADA DE NADA NO ERA COMO TU CONTABAS, NADAYO FUI LA QUE TE BOTÉ TE BOTÉ TE BOTÉ NADA, NO ES COMO TU CONTABAS, NADA, NADITA NADA, PERO NADA, YO FUI LA QUE TE BOTÉ, CUENTALO BIEN, TE BOTÉ ESO NO ES NA´ ESTA HISTORIA ESTÁ BASADA EN HECHOS REALES QUIEN TU DIJISTE QUE ERA EL DE LOS GUANTES? Video

VIDEOCLIP OFICIAL. TOO MUCH WOMAN - AMNELIZ RIVETS


MARCADA POR LA MÚSICA

La vida de Amneliz Rivets estuvo marcada por la música desde siempre, a los doce años compuso su primera canción, pero previo a esto cantó en la Comunidad Cristiana San Maximiliano Kolbe con la el tema Espíritu Santo.

Estudió comunicación social en la UASD y participó de importantes programas de televisión que incluyen Esta Noche, junto a Yaqui Núñez del Risco, El gordo de la Semana, con Fredy Beras Goico; además en Fascinante y Alou Anyara, con Luis Zapata Sánchez y Ángel Puello, entre otras muchas producciones. En España estudió producción de Televisión y produjo su propio programa radial.

Su discografía es variada: “Es por ti”, “No notas”, “Un chin”, “Te conviene”, “Esta noche”, “Te lo dije”, “Meu Cora” y “Too Much Woman”, entre otras.

Ha sido premiada y nominada en varias ocasiones: nominada en los premios Moritor Latino Colombia, ganadora como cantante de impacto con proyección internacional, en Premios Latino de Oro 2022; Nominada como cantante urbano tropical con proyección internacional, en Premios Yara the Best 2022; en los Premios Tacarigua de Oro Internacional USA 2022, fue nominada como Artista con mayor impacto Internacional.

También, en los Tacarigua de Oro Internacional Venezuela 2020, recibió un premio especial como Cantautora del Año con proyección Internacional; en los Tacarigua de Oro Internacional USA 2019, fue ganadora como Cantante Urbano Tropical con Proyección Internacional, además de recibir un premio especial como cantautora.

Además, en 2020 los Premios Yara The Best fue nominada como Cantante de Impacto con proyección Internacional.

