Dominicana Amneliz Rivets "Too much woman" buscará ser profeta en su tierra

Luego de lograr más de 4.4 millones de reproducciones en Youtube con su tema "Too much woman”, la cantante dominicana Amneliz Rivets, residente en España, viajará a República Dominicana como parte de su gira promocional que la llevará por varios países de Latinoamérica.

Considerada en España como una de las figuras emergentes del género urbano tropical, la cantante y compositora destaca que el tema es una mezcla entre reguetón y cumbia, y además de su pegada en Youtube, donde se puede ver el video clip, está muy bien posicionado en todas las plataformas y tiendas digitales.

Amneliz llega feliz a la tierra que la vio nacer, luego de estar en Colombia y Puerto Rico, como parte de su gira "Too much woman: el movimiento".

La artista canta en español, inglés y portugués. En 2020 comenzó a producir su primer álbum titulado "Natura", además de sus propias versiones de temas popularizados por grandes artistas como "Fulanito", "No te vistas que no vas", "Tu gatita", entre otros.

Se caracteriza por transmitir una imagen desenfadada en cada espectáculo donde logra una conexión inmediata con el público.

Canciones como “Sufre”, donde mezcla bachata con vallenato, y “Meu Cora”, canción veraniega en colaboración con el español Kiko Rivera, son algunas de las que la han lanzado a la fama.

Video VIDEOCLIP OFICIAL. TOO MUCH WOMAN - AMNELIZ RIVETS



MARCADA POR LA MÚSICA

La vida de Amneliz Rivets estuvo marcada por la música desde siempre, a los doce años compuso su primera canción, pero previo a esto cantó en la Comunidad Cristiana San Maximiliano Kolbe con la el tema Espíritu Santo.

Estudió comunicación social en la UASD y participó de importantes programas de televisión que incluyen Esta Noche, junto a Yaqui Núñez del Risco, El gordo de la Semana, con Fredy Beras Goico; además en Fascinante y Alou Anyara, con Luis Zapata Sánchez y Ángel Puello, entre otras muchas producciones. En España estudió producción de Televisión y produjo su propio programa radial.

Su discografía es variada: “Es por ti”, “No notas”, “Un chin”, “Te conviene”, “Esta noche”, “Te lo dije”, “Meu Cora” y “Too Much Woman”, entre otras.

Ha sido premiada y nominada en varias ocasiones: nominada en los premios Moritor Latino Colombia, ganadora como cantante de impacto con proyección internacional, en Premios Latino de Oro 2022; Nominada como cantante urbano tropical con proyección internacional, en Premios Yara the Best 2022; en los Premios Tacarigua de Oro Internacional USA 2022, fue nominada como Artista con mayor impacto Internacional.

También, en los Tacarigua de Oro Internacional Venezuela 2020, recibió un premio especial como Cantautora del Año con proyección Internacional; en los Tacarigua de Oro Internacional USA 2019, fue ganadora como Cantante Urbano Tropical con Proyección Internacional, además de recibir un premio especial como cantautora.

Además, en 2020 los Premios Yara The Best fue nominada como Cantante de Impacto con proyección Internacional.