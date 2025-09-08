Peso Pluma es nombrado embajador de la Semana de la Moda de Nueva York

El cantante Peso Pluma se convirtió este lunes en el primer mexicano en ser nombrado embajador de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) de 2025, que arranca este jueves.

Según un comunicado, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) otorgó hoy oficialmente este título al artista, tras haber adelantado la noticia la semana pasada.

Como embajador, Peso Pluma, de 26 años, asistirá a la inauguración de la temporada primavera verano de 2026 junto al presidente de la CFDA, Thom Brown; los diseñadores Michael Korse y Anna Sui; la modelo Anok Yai y la cantante puertorriqueña Young Miko.

"Este nombramiento convierte a Peso en la imagen de la NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda", apunta el comunicado.

El mexicano formará parte del NYFW Live en el Rockefeller Center, que retransmite en directo las colecciones de diseñadores estadounidenses que presentan sus trabajos esta semana en la ciudad.

Peso Pluma, oriundo de Guadalajara, ganó fama en 2023 con canciones como 'Ella Baila Sola' y ya cosecha más de 38 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El músico, que ganó en 2024 un Grammy al mejor álbum de música mexicana, ya asistió a la Semana de la Moda de Nueva York de principios de este año, cuando formó parte del público en el desfile de la colección otoño-invierno de Thom Browne.

Este septiembre, el evento más esperado de la moda en la Gran Manzana cuenta con diseñadores de la talla de Michael Kors y Calvin Klein, aunque destaca la ausencia de veteranos como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger o Ralph Lauren.