Vakeró se queja por los apagones: "Si se están llevando la luz entonces no nos cobren"

El rapero Vakero se unió a la lista de figuras que se han expresado su desesperación ante los apagones que azotan el país.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante reveló la situación que vive en su casa por la constante interrupción del servicio eléctrico por parte de las empresas distribuidoras de electricidad, que ha provocado que pierda alimentos.

"Ahora mismo yo necesito saber qué es lo que estoy pagando, si son los apagones, la luz, porque si se están llevando la luz entonces no nos cobren y el chin de luz que nos dan, bueno, cóbrennos una vainita chiquitica, pero no nos cobren esa cantidad exagerada y no nos están dando el servicio", dijo.

"Se me ha dañado comida, ¿y por qué se me ha dañado? Porque yo he estado fuera de la casa, en un pueblo tocando, y mi hogar ha pasado tantas horas sin luz que de repente cuando yo la voy a usar ya está toda dañada", explicó.

Señaló que regaló su inversor "porque la luz no se iba".

"Yo quisiera saber, porque a mí me llega bien alta la luz, tanto así que una vez me molesté tanto que dije en Edesur: le voy a robar la luz. Pero a modo sarcástico, estaba por joder", añadió.

El artista venezolano radicado en Samaná Ricardo Montaner y el comunicador Raulito Grisanty también se han quejado por la situación de los apagones.