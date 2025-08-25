Dejan en libertad al rapero Lil Nas X tras pagar fianza de 75 mil dólares

Tras declararse inocente de atacar a agentes de la policías por enfretarlo por caminar desnudo por una calle de Los Ángeles, Lil Nas X salió de la cárcel.

El rapero pagó una fianza de 75 mil dólares, reportó TMZ.

Montero Lamar Hill, nombre de pila del rapero, fue acusado de tres cargos de agresión con lesiones a un oficial de policía y un cargo de resistencia a un oficial ejecutivo, dijo la oficina del fiscal de distrito.

Los cargos fueron mucho más graves que los informes iniciales de que estaba siendo investigado por un delito menor y, con condenas, los cargos podrían resultar colectivamente en una sentencia de más de 10 años de prisión para el cantante y rapero cuyo "Old Town Road" fue uno de los sencillos más exitosos de la historia.

La policía informó que los agentes encontraron al hombre de 26 años caminando desnudo por Ventura Boulevard, una importante vía del barrio de Studio City, poco antes de las 6 a. m. del viernes. Aseguran que atacó a los agentes al ser confrontado y fue arrestado.

La denuncia penal presentada ante el tribunal el lunes incluye pocos detalles, pero dice que para cada uno de los tres oficiales él "usó fuerza y violencia ilegalmente e infligió lesiones" a una persona que "razonablemente debería haber sabido" que era un oficial de paz "en el desempeño de su deber".

La policía, sospechando una posible sobredosis, lo llevó a un hospital donde pasó varias horas antes de ser puesto en libertad.