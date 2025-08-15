Rapero Sean Kingston y su madre, condenados a tres y cinco años de prisión por fraude

El rapero Sean Kingston fue sentenciado el viernes a tres años y medio de prisión tras ser declarado culpable de un fraude de un millón de dólares en el sur de Florida.

Kingston, cuyo nombre legal es Kisean Paul Anderson, y su madre, Janice Eleanor Turner, fueron condenados por un jurado federal en marzo por conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos de fraude electrónico. El juez federal David Leibowitz condenó a Turner el mes pasado a cinco años de prisión.

El mismo juez condenó a Kingston, quien fue puesto bajo custodia de inmediato. Leibowitz también ordenó que se celebrara una audiencia de restitución en un plazo de 90 días. La sentencia de Kingston será seguida de tres años de libertad supervisada.

Kingston, de 35 años, y su madre fueron arrestados en mayo de 2024 después de que un equipo SWAT allanara la mansión alquilada de Kingston en un suburbio de Fort Lauderdale. Turner fue detenido durante el allanamiento, mientras que Kingston fue arrestado en Fort Irwin, una base de entrenamiento del ejército en el desierto de Mojave, California, donde se encontraba actuando.

Según los registros judiciales, Kingston utilizó las redes sociales entre abril de 2023 y marzo de 2024 para gestionar la compra de productos de alta gama. Tras negociar los acuerdos, Kingston invitaba a los vendedores a una de sus lujosas residencias en Florida y les prometía presentarlos y sus productos en redes sociales.

Los investigadores dijeron que cuando llegaba el momento de pagar, Kingston o su madre enviaban a las víctimas mensajes de texto con recibos falsos por mercancías de lujo, que incluían una Escalade a prueba de balas, relojes y un televisor LED de 5,9 metros (19 pies), dijeron los investigadores.

Cuando los fondos nunca se liquidaban, las víctimas a menudo contactaban a Kingston y Turner repetidamente, pero nunca recibían el pago o recibían el dinero solo después de presentar demandas o contactar a la policía.

Kingston, quien nació en Florida y creció en Jamaica, saltó a la fama a los 17 años con el éxito de 2007 "Beautiful Girls", que superpuso su letra a la canción de Ben E. King de 1961 "Stand By Me". Sus otros éxitos incluyen "Take You There" de 2007 y "Fire Burning" de 2009.