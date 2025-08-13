Rauw Alejandro recibirá el premio a la Herencia Hispana 2025

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro será honrado con el premio Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión por "su aporte innovador a la música latina y su impacto global", en una gala prevista para el próximo 4 de septiembre, informó este miércoles la Fundación Herencia Hispana (HHF, en inglés).

"Como artista en constante movimiento, Rauw Alejandro representa la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da", dijo el presidente y director ejecutivo de HHF, Antonio Tijerino, en un comunicado remitido a EFE.

Según Tijerino, el artista personifica "un movimiento que reafirma lo que los artistas latinos significan para el mundo", un ejemplo de lo que buscan reconocer estos galardones, creados a partir de una iniciativa de la Casa Blanca en 1988 para conmemorar la creación del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU., celebrado cada septiembre.

"Es un honor unirme a la lista de increíbles creadores que han recibido este reconocimiento", dijo por su parte el cantante y bailarín Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nacido en San Juan, Puerto Rico.

El también productor y compositor, que presentó en 2024 su quinto álbum 'Cosa Nuestra', adelantó que prepara un nuevo proyecto titulado 'Cosa Nuestra: Capítulo 0', con el que quiere "seguir mostrando no solo a Puerto Rico, sino la esencia completa del Caribe".

Reconocido entre los exponentes más populares del género urbano latino, Rauw Alejandro ganó un Latin Grammy y tiene cuatro nominaciones al Grammy, además de recibir dos Premios Billboard de la Música Latina y dos Premios Lo Nuestro.

Lanzado en noviembre de 2024, su álbum 'Cosa Nuestra' incluye canciones con Bad Bunny, Pharrell Williams, Alexis & Fido, Feid, Romeo Santos y Laura Pausini, y según el artista, fue su forma de "representar su isla, su cultura y su gente, estén donde estén".

El fonograma debutó en el primer puesto en las plataformas Apple Music y Spotify, para luego posicionarse en entre las primeras posiciones en la lista de Álbumes Latinos de Billboard y la Billboard 200, lo que consolidó su éxito internacional.

Los Premios a la Herencia Hispana cuentan con el apoyo de más de cuarenta instituciones nacionales que trabajan en favor de la comunidad latina y reconocen los logros, la visión y el orgullo cultural de latinas y latinos en Estados Unidos.

Linda Ronstadt, Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra y Selena Gómez están entre los galardonados en ediciones anteriores.