Jhay Cortez sale de la cárcel tras ser arrestado por posesión de cocaína y cannabis

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jhayco o Jhay Cortez salió en libertad tras ser arrestado por posesión de cocaína y cannabis la madrugada de este martes.

El intérprete de 'Ley seca' fue captado en un video difundido, por “El gordo y la flaca”, saliendo de cárcel de Miami cubriéndose la cara con una carpeta mientras los medios le realizaban preguntas que no respondió.

El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido a las 2:55 hora local de la madrugada mientras conducía por ciudad de Miami a baja velocidad.

Los agentes señalaron que, al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del artista, quien no portaba la licencia de conducir.

En el registro del automóvil, la Policía encontró dos bolsas con unos 7 gramos de cannabis cada una, y en los bolsillos del detenido tres bolsitas transparentes con cocaína, con un peso total aproximado de 2 gramos.

De acuerdo con los registros oficiales, Jhayco enfrenta dos cargos, uno por posesión de cocaína, por el que abonó una fianza de 2.500 dólares, y otro por posesión de cannabis, por el que abonó 500 dólares.