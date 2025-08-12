Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Urbano

Arrestan en Miami al reguetonero Jhay Cortez por posesión de cocaína y cannabis

El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido a las 2:55 hora local (6:55 hora GMT) de la madrugada mientras conducía por ciudad de Miami a baja velocidad.

AME9350. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2025.- Fotografía cedida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación del Condado de Miami Dade, que muestra al cantante puertorriqueño Jhayco posando para un registro policial de arresto por presunta posesión de drogas este martes, en Miami (EE.UU.). El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido artísticamente como Jhayco, fue acusado de posesión de cocaína y cannabis, según el expediente judicial de esa jurisdicción de Florida. EFE/ Departamento de Corrección y Rehabilitación del Condado de Miami Dade /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

AME9350. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2025.- Fotografía cedida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación del Condado de Miami Dade, que muestra al cantante puertorriqueño Jhayco posando para un registro policial de arresto por presunta posesión de drogas este martes, en Miami (EE.UU.). El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido artísticamente como Jhayco, fue acusado de posesión de cocaína y cannabis, según el expediente judicial de esa jurisdicción de Florida. EFE/ Departamento de Corrección y Rehabilitación del Condado de Miami Dade /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFE

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jhayco o Jhay Cortez fue arrestado este martes en el condado de Miami-Dade (EE.UU.), acusado de posesión de cocaína y cannabis, según el expediente judicial de esa jurisdicción de Florida.

El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido a las 2:55 hora local (6:55 hora GMT) de la madrugada mientras conducía por ciudad de Miami a baja velocidad.

Los agentes señalaron que, al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del artista, quien no portaba la licencia de conducir.

En el registro del automóvil, la Policía encontró dos bolsas con unos 7 gramos de cannabis cada una, y en los bolsillos del detenido tres bolsitas transparentes con cocaína, con un peso total aproximado de 2 gramos.

De acuerdo con los registros oficiales, Jhayco enfrenta dos cargos, uno por posesión de cocaína, por el que ya abonó una fianza de 2.500 dólares, y otro por posesión de cannabis, por el que abonó 500 dólares.

Conocido por éxitos como 'Ley seca' y 'Dákiti', el artista ha colaborado con figuras como Bad Bunny, J. Balvin y C. Tangana.EFE

bec/ims/eav

(foto)

Tags relacionados