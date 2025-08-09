Comunicador Alex Taylord y empresa Que Global Entertainment establecen alianza

El comunicador y experto del género musical urbano Alex Taylord anunció su incorporación como representante oficial de Artistas y Repertorio (A&R), a la empresa Que Global Entertainment.

Alejandro Hernández Francisco, nombre real del manager de artistas, se convierte en pieza clave de la expansión y consolidación del catálogo dominicano de la entidad.

Taylord, quien tiene amplia experiencia en la industria de la música urbana, a través de su empresa, tendrá el rol de agencia de contratación exclusiva, asumiendo la firma, desarrollo y lanzamiento de nuevos talentos en la República Dominicana.

Además, será el responsable de las estrategias de mercadeo y promoción de los proyectos.

Previo a la oficialización de esta alianza, Que Global realizó la promoción, desarrollo de marca y negociación editorial (publishing) para el artista urbano Lomiel, así como en el apoyo a su gira musical.

“Estamos muy entusiasmados con este nuevo emprendimiento comercial y tenemos grandes expectativas sobre los frutos que dará. Estoy seguro de que ambas empresas se beneficiarán enormemente de esta alianza trascendental”, expresó Quayshaun Carter, presidente de Que Global Entertainment.

Trayectoria en la musical

Quayshaun Carter es una figura reconocida en la industria musical con más de 30 años de experiencia.

En su trayectoria, ha trabajado con ejecutivos y artistas influyentes en compañías como Uptown Records, Ruffhouse/Columbia, BMG y Tommy Boy Records, generando ingresos que superan los 100 millones de dólares.

Inició su carrera firmando con Epic Records y representado por Top Ten Entertainment. Trabajó con leyendas de la industria como Jimmy Maynes, Jimmy Jenkins (Jimmy Love) y Darrin Chandler, quienes fueron mentores clave.

Además, ha desarrollado giras con artistas como Jodeci, Father MC, Mary J. Blige, Boys II Men, F.S. Effect, Small Change, Big Daddy Kane y Eric B & Rakim, entre muchos otros.

Se posicionó como una fuerza estratégica en proyectos emblemáticos y posteriormente, se convirtió en promotor independiente bajo la dirección de Jimmy Jenkins en Uptown Records.

Continuó desarrollando talentos y trabajando con grandes figuras y empresas, incluso, se le atribuye un papel fundamental en la decisión de Lauryn Hill de convertirse en solista.

Asimismo fue socio y cofundador de Sleeping Giant Music Group, fue crucial para la firma de Red Ant Entertain y colaboró con las giras internacionales de numerosos artistas de todos los géneros.

Tiempo después, Quayshaun dejó la consultoría y se centró en desarrollar su propio sello discográfico, Que Global Entertainment y Que Records. Que Records se asoció con Caroline/EMI para la distribución y lanzó con gran éxito el álbum callejero Redemption, del artista de hip hop Huey.

Actualmente, Quayshaun busca activamente nuevos talentos para desarrollar y lanzar bajo la marca Que, y participa activamente en la creación de su organización benéfica Our Children Love Always, dedicada a ayudar a familias a costear el tratamiento de calidad para el cáncer pediátrico.