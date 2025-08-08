Muere Breyner López, padre de Beéle, a causa de un infarto

El artista colombiano Beéle está de luto por la muerte de su padre Breyner López, quien se describía como creador digital en redes sociales.

Aunque el intérprete de "No tiene sentido" no ha emitido ningún comunicado al respecto, el youtuber Dímelo King dio a conocer la noticia, que también fue confirmada por su vecino Fredy Mejía a través de Facebook.

"Estarás por siempre en la memoria de quienes te hemos considerado un gran amigo. Fuiste parte al igual que todos nuestros vecinos de la Carrera 6D, los cuales nuestra generación ha tenido la dicha de que sean ustedes quien nos hayan visto crecer. Paz en tu tumba Breiner López Chiquillo", escribió el vecino.

El pasado 4 de agosto, el difunto había solicitado la ayuda de sus seguidores para para colocar unos "policías acostados (reductores de velocidad) en su barrio.

"Los buses, carros y motos pasan embalados por aquí. Vamos a realizar un bingo para recaudar fondos y para los regalos vamos a acudir a los comerciantes del sector. La idea es colocar de 4 a 6 policías acostados, por eso hago este video", puntualizó en días pasados.

Sus seguidores también percibieron que Breyner López estuvo hablando sobre la muerte en varias publicaciones antes de su fallecimiento este jueves.

"Me huele que si le temes a la muerte por en cada video que haces lo primero que hablas de la muerte y estás haciendo cosas que te están delatando", escribió un usuario. A esto, López respondió: "Equivocado mi hermano, no le tengo miedo a esa vaina. Yo estoy con Dios y si viene bienvenida".

En 2022, López expresó su decepción y molestia con su hijo por la supuesta falta de apoyo que sentía de su parte tras no pagar una cuota mensual por el taxi que manejaba para subsistir.

Sin embargo, ambos fueron vistos juntos por última vez el pasado 30 de julio, cuando también se reunió con sus nietos, dejando claro que estaban teniendo una buena relación.