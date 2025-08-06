Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Amordazan a Cosculluela y dos empleados durante asalto en su casa

Se informó que los asaltantes se llevaron solo prendas de alto valor económico

Cosculluela fue acusado de conducir temerariamente un vehículo de motor, abandonar una escena, maltrato de animales y destrucción de prueba por el “hit and run” que dejó a dos jinetes heridos y muertos a sus caballos, el 12 de mayo de 2024.

Cosculluela.PRIMERA HORA DE PUERTO RICO

Cosculluela fue víctima de un robo en su casa, ubicada en la exclusiva urbanización Esmerald Lakes, en Trujillo Alto, Puerto Rico.

De acuerdo con las autoridades, el artista, cuyo nombre real es José Fernando Cosculluela Suárez, se encontraba en la vivienda junto a dos empleados cuando fueron sorprendidos por varios individuos que ingresaron a la fuerza.

Los tres fueron amordazados y permanecieron retenidos durante varias horas, hasta que vecinos, al percatarse de algo inusual, dieron aviso a la Policía, publicó Telemundo.

Aunque no se han ofrecido detalles específicos sobre el valor de lo sustraído, se informó que los asaltantes se llevaron solo prendas de alto valor económico.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina asumió la investigación del caso y trabaja en la recopilación de evidencia para dar con los responsables.

