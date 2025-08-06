Amordazan a Cosculluela y dos empleados durante asalto en su casa

Cosculluela fue víctima de un robo en su casa, ubicada en la exclusiva urbanización Esmerald Lakes, en Trujillo Alto, Puerto Rico.

De acuerdo con las autoridades, el artista, cuyo nombre real es José Fernando Cosculluela Suárez, se encontraba en la vivienda junto a dos empleados cuando fueron sorprendidos por varios individuos que ingresaron a la fuerza.

Los tres fueron amordazados y permanecieron retenidos durante varias horas, hasta que vecinos, al percatarse de algo inusual, dieron aviso a la Policía, publicó Telemundo.

Aunque no se han ofrecido detalles específicos sobre el valor de lo sustraído, se informó que los asaltantes se llevaron solo prendas de alto valor económico.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina asumió la investigación del caso y trabaja en la recopilación de evidencia para dar con los responsables.