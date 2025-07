Arrestan a la rapera GloRilla por posesión de drogas

La rapera GloRilla fue arrestada esta semana por delitos graves relacionados con drogas luego de que la policía encontrara "una cantidad significativa de marihuana" mientras investigaban un robo en su casa en Atlanta.

GloRilla, cuyo verdadero nombre es Gloria Woods, se entregó voluntariamente el martes y fue liberada con una fianza de $22,260 el mismo día, según la Oficina del Sheriff del Condado de Forsyth.

Los agentes acudieron a la casa de la rapera alrededor de la 1:30 a. m. del domingo por reportes de un robo. Woods no estaba presente y había actuado durante el entretiempo del Juego de las Estrellas de la WNBA el sábado en Indianápolis.

Tres sospechosos entraron a la vivienda y robaban objetos cuando un ocupante disparó contra los intrusos. Los sospechosos huyeron del lugar y, al parecer, no resultaron heridos, según la oficina del sheriff.

Un equipo antidrogas obtuvo una orden de registro para la vivienda después de que los agentes detectaran un fuerte olor a narcóticos ilegales durante la investigación del robo. El equipo descubrió marihuana a plena vista dentro del armario del dormitorio principal, según un comunicado de la oficina del sheriff.

Woods fue acusado de posesión de marihuana y posesión de una sustancia controlada.

"En lugar de centrarse en encontrar a los sospechosos, se centran en el cannabis", escribió Woods en X. "En resumen, mi casa fue allanada y solo yo fui arrestado".

Los sospechosos no fueron localizados, "a pesar de una exhaustiva búsqueda", escribió la oficina del alguacil en un comunicado enviado a The Associated Press. La investigación del robo continúa y los detectives recuperaron evidencia física y forense que se cree pertenecen a los sospechosos, escribió la oficina.

Los abogados de Woods, Drew Findling y Marissa Goldberg, escribieron en una declaración que los sospechosos se llevaron "joyas de alto valor" cuando se dieron cuenta de que la casa no estaba vacía.

Woods tenía familiares alojados en su casa que “quedaron traumatizados” por el incidente, escribieron sus abogados.

“El propietario es víctima de un delito grave y nos comprometemos a llevar a los sospechosos ante la justicia”, escribió el sheriff Ron Freeman. “Al mismo tiempo, debemos seguir cumpliendo y haciendo cumplir la ley en todos los aspectos de este caso”.

Los abogados de Woods dijeron que su arresto es “una ventana inquietante a cuán distorsionadas se han vuelto las prioridades de aplicación de la ley”.

“Cuando sus familiares hicieron lo correcto y llamaron a la policía, en lugar de investigar el violento allanamiento y robo en la casa de la Sra. Woods, solicitaron una orden de registro”, escribieron Findling y Goldberg. “No se han emitido órdenes de arresto contra los violentos invasores. La Sra. Woods es una víctima, no una sospechosa. Esto es el dinero de nuestros impuestos en juego; es absolutamente increíble”.