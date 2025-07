Karol G responde a críticas sobre su álbum: "Siento mucho al que no le gusta, pero esto es lo que soy"

La artista colombiana Carolina Giraldo Navarro (nombre real de Karol G) se sinceró durante una entrevista para la revista Elle España sobre las críticas que recibe su música en redes sociales.

Luego del lanzamiento de su más reciente álbum "Tropicoqueta", la cantante de 34 años reveló que, aunque intente ponerse una coraza, ha sido inevitable pasar por alto los comentarios negativos.

"Nunca aprendes del todo. Yo me pongo la coraza y digo: 'Ya no me importa lo que dice la gente de mí'. Pero es imposible. Lees comentarios porque quieres saber qué piensa la gente de tu disco, y ves cosas increíbles y otras, en cambio, que te golpean", afirmó.

"Doy las gracias al que lo entiende, al que me escucha, porque hago esto con tanto amor... Y siento mucho al que no le gusta, pero esto es lo que soy. Es la única forma en la que de verdad creo que puedo seguir haciendo esto, porque si no vamos a enloquecer todos", añadió.

"No me molesta que me critiquen, me preocupa que no estén escuchando con el corazón. Y, aunque a veces las cosas duelen y confunden, aprendí que el arte no se mide por aplausos, sino por el eco que deja. Mientras mi música sea honesta, me represente y toque a alguien real, voy a seguir cantando", continuó.