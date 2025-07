Don Miguelo: "Los artistas que se retiran simplemente nunca fueron artistas"

Don Miguelo afirmó que no cree en el retiro del arte y los escenarios por la energía que le transmite como artista estar vigente.

Durante una entrevista en el programa "Buena Noche" con Nelson Javier (El Cocodrilo), el reguetonero dominicano explicó que se puede reducir la cantidad de trabajo y la exposición pública de manera gradual, destacando que él actualmente se encuentra en una pausa tras decidir no presentarse en República Dominicana por seis meses.

"Los artistas que se retiran simplemente nunca fueron artistas. Entonces tú sabes que tú no te puedes retirar de una cosa, tú no puedes renunciar de algo que es lo que te da la razón de vivir y tus sueños tú no puedes echarlos a un zafacón de un día para otro", expresó el cantante urbano.

"Tú puedes bajar la intensidad. Es como que tú vayas de aquí a San Francisco, tú no te vas a ir a 70 kilómetros por hora todo el tiempo, tú vas a bajar a 50 y subir otra vez a 70, eso es lo que pasa ahora mismo con la música, tú puedes decir ahora: yo voy a coger un descanso. Yo cogí un descanso, dije que no iba a tocar aquí por seis meses, lo iba a dejar hasta diciembre pero a mí me encanta demasiado la tarima", añadió.

"Yo vivo de eso y no en el sentido como la gente lo entendería en lo monetario, sino en la energía, la energía que hay ahí es suficiente, yo cojo un trago y ahí arriba duramos hasta las 6", aclaró.

Otros artistas y figuras dominicanas como Jatnna Tavárez, Wilfrido Vargas, Jochy Santos y Charytín Goyco rechazan el retiro. Cabe destacar que Joseíto Mateo murió a los 97 años sin haberse retirado de la música.

SU OBJETIVO ERA SER RECONOCIDO EN SFM Y LOGRÓ MÁS

El intérprete de "Adicto al contacto" confesó que sobrepasó la meta que se había propuesto alcanzar al inicio de su carrera: ser reconocido en su barrio.

"Ya lo que quería lograr ya lo logré", dijo Don Miguelo en la conversación con Nelson Javier.

"Tú sabes que cuando uno empieza, lo primero que yo quería lograr era que en mi barrio me escucharan, o sea que yo sea famoso en mi barrio, pero también en San Francisco porque yo soy de San Francisco de Macorís", mencionó.

"Yo quería ser popular allá, entonces Dios me dio la oportunidad de ser popular en Santiago y ya en el Cibao, ya en Santo Domingo, ya en muchas parte del mundo, entonces ya yo gané porque me dio más de lo que yo quería", señaló.

Asimismo, reveló que lo único que pretende es ver a sus hijos graduarse.