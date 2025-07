Yailin en el centro de la polémica tras no presentarse en festival en Países Bajos

La exponente urbana Yailin la más viral se encuentra en el ojo público tras no presentarse en el Festival Latino Gang, realizado en Países Bajos este 5 de julio.

El evento informó que la dominicana no se presentó ni en el festival ni en el “after party” mientras que Yailin alegó que decidió no hacerlo por falta de pago.

Por su parte, la empresa promotora Bombón Production desmintió a la exponente y alegó que cumplieron con lo acordado, pero ella “dejó abandonado a su equipo” en Roma, Italia.

La versión del festival

“Lamentamos informar que la artista Yailin la mas viral aún no se ha presentado en el festival, a pesar de que todo su equipo de trabajo y el público llevan esperando desde hace horas”, publicó el evento inicialmente.

Tras este primer comunicado, se indicó que la intérprete de “Bing Bong” estaría en el after party, sin embargo tampoco llegó.

“Lamentamos informar que, por segunda vez, YAILIN ha incumplido su participación. Primero fue en el Festival LATINO GANG, y ahora también en el After Party previsto para la misma noche. Desde la organización, hemos intentado mantener su presencia hasta el último nomeno, pero nuevamente nos hemos encontrado con excusas injustificadas) una falta de compromiso con el público y su propio equipo al cual ha dejado ambos venues tirados” publicaron.

Agregaron: “Nos ha intentado alegar que no actúa porque no fue contratada para un show en el after party, pero la toto refleja claramente como todo su equipo estaba preparado para salir a actuar junto a ella. Pedimos disculpas a todos los fans que esperaban verla en directo.

La próxima semana realizaremos la devolución del after party para todos los compradores por el mismo método que adquirieron sus entradas.

Lamentablemente con esta clase de "artistas", no se puede trabajar debido a su falta de seriedad y compromiso con el público, fans y su propio equipo”.

La versión de Yailin

Luego de decir que se iba a presentar en el “after party”, Yailin publicó lo siguiente:

“Llegue con toda la ilusión de compartir con mi gente, pero sinceramente no entiendo: si me contratan para estar aquí, ¿por qué me ubican en cualquier lugar, lejos de donde realmente debería estar? Prefirieron priorizar un espacio lleno por la música de otro antes que darme el lugar que me correspondía, cuando en realidad, si está así de lleno, es por mí. Aun así, llegué, porque respeto a mi público y siempre quiero estar con ustedes. Gracias por esperarme con tanto cariño”.

Tras esto informó que cancelaba las presentaciones restantes por Europa.

“Quiero informar públicamente que todos los shows en los que estaba programado(a) quedan cancelados. He cumplido con mi parte, pero hasta el momento no se me ha pagado lo que corresponde. No canto de gratis. Mi trabajo y mi talento merecen respeto. Si no hay pago, no hay presentación”.

La versión de la empresa promotora

Por su parte, Bombón Production desmintió a la exponente y aseguró que se le pagó lo acordado.

“Claro que te hemos pagado una parte de lo que te corresponde. ¿En qué cabeza cabe que una mujer tan interesada por su dinero va a hacer 10 actividades sin que se le adelante una parte de los pagos? La reputación de nuestra empresa no se discute. Tenemos décadas trabajando con la crema de la industria urbana, y nunca hemos tenido dilemas de esta índole”.

De acuerdo al promotor, Yailin llegó tarde al festival debido a que se fue a celebrar su cumpleaños sin avisar.

“No era mas fácil venir de manera humilde y pedir disculpas a la administración del festival que nos contrató. Y digo nos contrató porque la empresa encargada de la logística era Bombón Productions, empresa con la cual tú tenías un acuerdo de sociedad de 50/50, el cual incumpliste cuando te fuiste a celebrar tu cumpleaños sin decir dónde ibas ni con quién estabas, para luego llegar tarde al festival e insultar a todos los presentes con tus lenguajes indecentes”.

Agregó: "Si vas a culpar a alguien por tu incumplimiento del contrato al abandonar tu primera gira, tienes que ser tú misma la responsable. Aquí, quien aún está con tu equipo de trabajo en Roma soy yo. Tú nos dejaste tirados, sin importar qué sería de ellos ni de los dueños de festivales, quienes fueron responsables e intentaron ayudarte, mientras lo estropeaste todo”