Bulin 47 confirma que fue atracado en Nueva York y aclara que no es una estrategia

El exponen urbano Bulin 47 confirmó el atraco del que fue víctima la madrugada de este sábado en la ciudad de Nueva York.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el intérprete de "Bajo mundo" negó que la situación sea parte de una estrategia publicitaria y aclaró que ya tenía planeado grabar un video musical con Arcángel, por lo que pidió a sus fanáticos que no vinculen el suceso con el trabajo musical.

"Yo soy una persona que nunca en mi vida he hecho una controversia y menos de esa magnitud tal vez para tirar un disco o algo, yo no soy así, yo no soy una persona de esa manera, se los digo porque coincidencialamente yo tengo un video con un artista y la madrugada fue que me hicieron lo que me hicieron", advirtió Bulin.

"No quiero que mezclen una cosa con otra porque yo no soy un tipo que soy así y nunca en mi vida quiero perder mi credibilidad por buscar un view y buscar una cámara, que voy a sacar un disco, yo no ando en eso, esa no es mi forma de yo pegarme o pegar un disco o tirar una música, nunca he hecho eso en mis nueve años de carrera, que ustedes lo saben, pero siempre en la vida hay coincidencias", señaló.

Luego de que varios medios dominicanos reportaron el asalto que sufrió Bulin junto a su equipo, el cantante publicó el video en sus redes sociales en busca de aclarar ambos puntos y no perder su credibilidad.

Asimismo, Bulin agradeció a quienes se preocuparon por él y afirmó que no cuestiona las decisiones de Dios.

"Estamos bien, que es lo más importante, estamos en salud, yo soy un tipo que no me victimizo, esa es mi forma de ser, yo soy un tipo así, gracias a Dios, papá Dios me ha bendecido demasiado. Y vuelvo y repito, que Dios me castigue el día que yo quiera hacer una controversia de esta magnitud", concluyó.