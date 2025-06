Wisin confiesa pensó en el suicidio tras la muerte de su hija de un mes de nacida

En septiembre de 2016, Wisin perdió a su hija Victoria, de 30 días de nacida, situación que le provocó mucho dolor que incluso llegó a pensar en el suicidio.

El artista urbano confesó que pensó en quitarse la vida y fue su esposa Yomaira Ortiz y Dios, quienes lo ayudaron a salir de eso.

"Yo no voy a luchar por mí, yo voy a luchar porque en el carro llevo tres chamaquitos y una mujer que depende de mí. Yo ya no lucho por mí, ya yo lucho por ellos", dijo sobre su familia en el podcast “Cara a Cara con Rodner” de Rodner Figueroa.

"Hay razones por lo cual levantarte por la mañana y decir voy pa' encima. Piensa en la gente que te ama. Sé que hay mucha gente que está tomando decisiones incorrectas o que han pensando hasta en quitarse la vida, que yo en un momento dado lo pensé con lo de Victoria", expresó.

El reguetonero dijo lo que pensó en esos momentos: "Llegan esos pensamientos negativos a tu mente de 'pasó por decisiones tuyas', 'el que debes morirte eres tú', todo eso llega a tu mente. El ataque más grande y más nuclear que hay es el ataque de la oscuridad a la mente de una persona que está débil emocionalmente, porque vas a tomar decisiones que van a ir en contra de ti y de los tuyos", dijo el artista.

Su esposa lo ayudó en el proceso: "Mi señora y Dios. Mi señora era la que me apoyó, la que me sacó, la que me dio la mano".

Victoria Yireh, padecía Trisonomía 13 o Síndrome de Patau, murió a los 30 días de nacida.

El cantante puertorriqueño expresó que la muerte de su bebé lo cambió.

"Era un proceso necesario para yo poder cambiar mi brújula, cambiar mi norte. Yo tenía tantas bendiciones al frente que no veía mis bendiciones, yo estaba ciego. Aprendí a darles abrazos a mis hijos, poder hablar con ellos, valorar lo que tenemos".

De acuerdo a People en Español, Wisin todavía guarda las cenizas de su bebé.