Nicky Jam canceló concierto en Nueva York por un comienzo de bronquitis que lo dejó sin voz

El artista urbano Nicky Jam tuvo que cancelar su concierto en Brooklyn, Nueva York, tras sufrir una recaída de salud que lo dejó sin voz antes de iniciar el espectáculo.

Luego de las críticas que provocaron la situación, el cantante reveló a través de un comunicado que también estuvo afectado con síntomas de bronquitis y no pudo salir al escenario.

"Me esforcé con la esperanza de poder presentarme desde que aterricé, pero mi cuerpo me lo impidió y el equipo médico me confirma que necesito descansar para sanar adecuadamente, lo cual nunca me había pasado en mis 30 años de carrera", explicó.

En redes sociales, el público se quejó de la situación tras esperar varias horas que iniciara el espectáculo "Nicky Jam Memorial Day Concert – Under Water".