El colombiano DFZM no se arrepiente de "+57": "El tema se fue mundial y ha sido un éxito total"

Dylan Zambrano, artísticamente DFZM, es un joven talento de Colombia que se dio a conocer internacionalmente con el controversial tema “+57” junto a Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Feid y Ryan Castro.

En conversación con Listín Diario, el novel artista expresó que no se arrepiente de haber grabado el tema: “La música es para todo el mundo y para los gustos, los colores. Hay gente que le iba a gustar la canción y hay gente que no, lo que no se puede negar es que el tema se fue mundial y ha sido un éxito total. Es una canción que para cualquier lado que yo voy la canto y la corean como si hubiese salido ayer”.

Sobre como se dio el junte de las estrellas colombianas, explicó que la canción la hicieron él, Ovy on the Drums y Keityn, pero un día Ovy, el productor de la “bichota” se la mostró, a ella le gustó y fue quien decidió juntar las estrellas colombianas.

Durante el cara a cara con la prensa en el marco de la celebración de Premios Heat, DFZM expresó estar contento en poder participar en el evento. El exponente urbano se presentará junto a Jombriel con su tema “Vitamina”.

El también compositor, de 18 años, es un consumidor del genero urbano dominicano y comentó que sigue el trabajo de los raperos TYS y Wilmer Roberts.

DFZM comenzó su carrera musical grabando sesiones de freestyle desde su habitación. Estos videos, que compartía en redes sociales, empezaron a generar atención por su contenido y estilo.

De acuerdo al Espectador, el impacto en las plataformas digitales lo llevó a ser notado por figuras influyentes del medio urbano en Colombia, entre ellos el streamer y empresario musical Westcol, quien lo apodó “La Joya” al ver su potencial.

A sus 18 años, ya es considerado uno de los artistas emergentes con mayor proyección dentro del género urbano en Colombia.