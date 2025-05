Músico acusado junto a Chris Brown de presunto asalto a discoteca de Londres

Un compañero músico y amigo de Chris Brown fue acusado junto con el cantante ganador del Grammy por acusaciones de que golpearon y hirieron gravemente a un productor musical en un club nocturno de Londres en 2023, dijo la policía el sábado.

Omololu Akinlolu, de 38 años, que actúa bajo el nombre de "Hoody Baby", debía comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Manchester acusado de causar lesiones corporales graves intencionalmente.

Brown, de 36 años, fue encarcelado sin fianza por el mismo cargo el viernes, lo que pone en duda su próxima gira. Está previsto que comparezca ante el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres el 13 de junio, el tercer día de su gira mundial.

Akinlolu es un rapero de Dallas, Texas, que ha colaborado con Brown y Lil Wayne. También se le conoce con los nombres de "Fat Leopard" y "Super Hood".

La policía no dio detalles sobre el papel que desempeñó Akinlolu en el presunto asalto, pero dijo que fue acusado en relación con el mismo incidente que Brown.

Brown estaba de gira en el Reino Unido en febrero de 2023 cuando lanzó un ataque no provocado contra el productor Abe Diaw, golpeándolo varias veces con una botella en el club nocturno Tape en el elegante barrio de Mayfair en Londres, dijo la fiscal Hannah Nicholls en la corte el viernes.

Luego, Brown persiguió a Diaw y lo golpeó con puñetazos y patadas en un ataque captado por una cámara de vigilancia frente a un club lleno de gente, dijo.

Brown no se declaró culpable ni culpable y sólo habló para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y dar su dirección como el Hotel Lowry, donde fue arrestado en Manchester la madrugada del jueves y puesto bajo custodia.

El representante de Brown no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Brown, a menudo llamado por su apodo Breezy, irrumpió en la escena musical cuando era adolescente en 2005 y se ha convertido en un gran creador de éxitos a lo largo de los años con canciones notables como "Run It", "Kiss Kiss" y "Without You".

Ganó su primer Grammy al mejor álbum de R&B en 2011 por “FAME” y luego obtuvo su segundo trofeo de oro en la misma categoría por “11:11 (Deluxe)” a principios de este año.

Tiene previsto iniciar una gira internacional el próximo mes con los artistas Jhene Aiko, Summer Walker y Bryson Tiller, que comenzará con una etapa europea el 8 de junio en Ámsterdam antes de comenzar con los espectáculos en Norteamérica en julio.