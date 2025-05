Arcángel celebra victoria de los Knicks y le paga un vuelo todo incluido a Cancún a "El Molusco"

El artista urbano Arcángel pagó un vuelo todo incluido a Cancún, México, para el youtuber y actor Jorge Pabón "El Molusco" tras la victoria del viernes de los Knicks de Nueva York frente a los Celtics de Boston.

En medio de su celebración, el cantante le propuso a "El Molusco" apostar 50 mil dólares para la final entre Indiana Pacers y los Knicks, pero el creador de contenidos afirmó que pensará en la propuesta.

"Si yo apuesto 50 mil dólares, básicamente todo lo que yo he generado con tus entrevistas lo voy a perder en esta vuelta. Tú me quieres coger de pendej , eso es lo que tú quieres, tú quieres que yo te regrese todo lo que yo he generado con tus entrevistas", expresó el humorista.

Los Knicks de Nueva York avanzaron hacia la final de la Conferencia Este por primera vez en 25 años, derrotando a los ganadores del año pasado, los Celtics de Boston, al obtener una victoria de 119-81 en el sexto juego el viernes por la noche.