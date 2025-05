El Alfa quiere que su "último baile" en RD sea en escenarios pequeños que le recuerden "sus inicios"

El Alfa se despedirá de los escenarios con su gira “El último baile”, con la que hasta el momento tiene contemplado unos nueve países y no está incluido República Dominicana hasta el momento.

Asimismo, dijo que aunque en Estados Unidos, España, Alemania, México, entre otros, se va a presentar en grandes escenario, en el país no piensa hacer un gran concierto como lo realizó en el Estadio Olímpico en el 2022, sino que quiere ir de provincia en provincia y posiblemente regresar a hacer fiesta en discotecas.

“El último concierto que yo hice multitudinario fue en el Olímpico, logramos hacerlo en capacidad completa, 40 mil personas… yo no soñé nunca en mi vida que yo iba a hacer ese lugar”, expresó el artista en la rueda de prensa del anuncio de su gira.

“Hoy en día yo quiero tener como más contacto con el público, a mí me encantaría como hacer venues más pequeño, lo cuales me recuerden mis inicios. Tener ese acercamiento con el público. Me gustaría hacer venues más pequeño, ir a La Romana, Azua, me gustaría ir a varios lugares y volver a hacer hasta discotecas”, aseguró.

Los que podrían seguir con el dembow

Sobre quien se puede quedar con el “reinado” en el dembow ahora que se retira, mencionó que Lomiiel, Chimbala, Yailin y Jey One, tienen las cualidades para llevar la “batuta” del genero a aguas internacionales”.

Colaboración con Alejandro Fernández

Con 18 años de carrera y 34 de edad, Emanuel Herrera Batista, nombre de pila del urbano, aseguró que, contrario a los artistas que anuncian su retiro y vuelven, él no será de esos y “El último baile”, es su despedida de los escenarios.

“He venido diciendo alrededor de como hace ocho años: la música no me va a dejar a mí, yo voy a dejar la música, cuando yo lo sienta, ojalá y Dios me de la oportunidad de yo ser de esos que dicen ‘no voy’ (…) por eso lo quiero hacer en mi mejor momento y gracias a Dios he tomado buenas decisiones en cuanto a los negocios de mis proyectos; sigo manteniendo todas las propiedades de los 18 años de trabajo que llevo”, manifestó.

En esta gira de despedida quiere grabar con artistas dominicanos, como Jey One y otros. También anunció una canción el artista mexicano Alejandro Fernández. Según adelantó, es una fusión de los géneros de ambos.

Tras su retiro, el intérprete de “Este” no piensa dedicarse a producir ni a trabajar con nuevos talentos, sino que quiere enfocarse en crear fundaciones organizaciones sin fines de lucro en favor de República Dominicana.

Se sintió subestimado en República Dominicana

El Alfa confesó que durante varios años se sintió subestimado en República Dominica y que no le dieron el apoyo que esperaba, sin embargo, eso no lo detuvo y siguió sus sueños de internacionalizar su carrera.

“Me sentí subestimado como desde el 2008, que me pegué, como hasta el 2013, 2014, en ese momento dejé de sentirme así y dije: ‘no me importa lo que piensen aquí adentro, yo voy por mis sueños, no me voy a enfocar en lo que diga un comentarista aquí, en lo que diga una página de Instagram, que no saben lo que yo quiero hacer con mi carrera artística. No me interesa ni premios, nada que tenga que ver aquí’, expresó.

Relató que en ese momento inició a buscar colaboraciones y a hacer relaciones fuera de República Dominicana y en 2017 empezó a dar pasos grandes, a ganar premios y a recibir el apoyo de la prensa, que recibió con “humildad”.

El último baile

El artista urbano anunció 36 fechas por unos nueves países y avrias ciudades hasta el momento.

Su gira de despedida “El último baile” inicia el 24 de mayo en el Festival Sueños, Chicago, Estados Unidos. La última fecha que se ha anunciado hasta ahora es en Orlando, Florida, el 30 de noviembre.