El Alfa se dedicará a cuidar a su familia tras retirarse de los escenarios

Fue el 5 de diciembre del año 2021 cuando Emanuel Herrera Batista, mejor conocido como, El Alfa, habló por primera vez de su retiro de los escenarios.

El mismo día de su boda con Alba Rosa, su pareja durante 21 años y madre de sus dos hijos, el cantante reveló que en cuatro años abandonaría su carrera artística, anunciando posteriormente que su último concierto sería en diciembre de este año.

Durante una entrevista con la reportera Gelena Solano para "El Gordo y La Flaca", El Alfa afirmó que tiene planeado dedicarse al cuidado de su familia y a la educación de sus niños.

"Dios me ha bendecido demasiado, hay que dedicarle tiempo a la familia, que mis hijos tengan la educación que yo no pude tener y quiero que ellos tengan. Entiendo que he logrado demasiadas cosas, me voy a poner ahora nuevas metas, en el 2025 voy a ser feliz", explicó.

El exponente aclaró que no tiene pensado emprender una nueva carrera en otra área, pero sí "voy hacer feliz y hacer los shows donde yo quiera cantar".

A inicios de enero, El Alfa perdió a su abuela Ramonita, a quien el trabajo le impedía ver a menudo.

"Mis sentimientos son importantes, y mi abuela me enseñó a amar a Dios sobre todo, por lo tanto, guardaré luto en su memoria", escribió en Instagram.

El Alfa tuvo una actuación especial en la pasada edición de Premio Lo Nuestro cantando los mayores éxitos de su repertorio, entre ellos "4K", "La Mamá de la Mamá" y "Este" junto a N-Fasis.