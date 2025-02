Chris Lebrón: la apuesta dominicana de Arcángel

Chris Lebrón hizo su “diligencia”. Hace unos tres años cuando solo era un joven apasionado por la música, que cantaba en su iglesia y pensaba vivir de la fotografía, empezó a compartir sus creaciones en redes sociales y en una de esas publicaciones pidió que etiqueten a Arcángel. ¿Su meta?: colaborar con el reguetonero. ¿El resultado?: firmar con él y convertirse en su pupilo.

El cantante dominicano fue firmado por Flow Factory, la compañía de Arcángel.

En entrevista en el podcast “El Cuartico” de LISTÍN DIARIO, el artista contó cómo fue ese momento en que el cantante de origen dominicano y puertorriqueño, le comentó en la publicación y le envió un mensaje directo en Instagram., hasta “me bajó la presión”. Y duró rato para responderla.

“No podía creerlo. Vi que me había escrito hacía como dos horas, dije: él va a pensar que yo no quiero contestarle. Va a pensar como que si yo estoy con aceite”, relató en su visita a Listín Diario.

REGALO DE SAN VALENTÍN

Este Día de San Valentín su sueño se hace realidad. Chris presenta su primer disco “En honor al que ama”, un proyecto de 17 canciones en el que trabajo por más de dos años bajo el ojo clínico de “La Maravilla”.

Dos años que puede representar un riesgo debido al auge de las plataformas digitales y los lanzamientos constantes especialmente en la industria urbana. Muchos artistas se ven presionados a lanzar música de manera casi inmediata y esto es algo que a Lebrón le genera ansiedad.

“Genera ansiedad porque yo quisiera como que ir al tiempo de ellos, pero para que un producto salga bien no puede ir con esa prisa”, dijo el cantante, de 25 años, en el espacio en el que participan las periodistas Audry Trinidad, Ashley Ann, Yerlendy Abad y Floranyi Jáquez.

Chris Lebrón en la redacción de LIstín Diario junto a Yerlendy Abad, Floranyi Jáquez, Audry Trinidad y Ashley Ann.JORGE MARTINEZ/LISTÍN DIARIO

El intérprete de “Mesero” profundizó en el tema de su lucha interna con la ansiedad: “Madurar pronto es lo principal que me ha causado ansiedad. Siempre he tenido que tomar responsabilidades de adulto muy temprano. Tal vez ha sido parte de eso y sobre todo también ver la fama diferente a otras personas que la ven como una felicidad mayor y lo veo como una responsabilidad”.

Explicó que siempre está preocupado con lo que pueda pasar con su música porque no quiere entregar algo de mala calidad a la gente.

“Yo soy muy creyente de Dios también y hay ciertas cosas en la doctrina, que tengo en mi cabeza que hacen que yo cada día me pregunte muchas cosas. Y la ansiedad es algo de un resultado de un sin número de cosas personales que no todas la voy a tocar, pero como les digo, con relación a la música, mi preocupación es siempre de la gente, la recibirá”.

Chris Lebrón es apadrinado por su colega Arcángel.

MÁS DE SU DISCO

En este álbum, que contó con el talento en la producción de los dominicanos Jh Beats, Crivas y Dehry, Chris Lebrón sigue demostrando que no tiene miedo de explorar nuevos horizontes musicales y se arriesgó a experimentar con diferentes géneros mientras mantiene su esencia.

“En honor al que ama” tiene colaboraciones con El Alfa, Natti Natasha, Farruko, Manuel Turizo, Cosculluela, Arcángel, Justin Quiles, Sech, Jay Wheeler, así como los cristianos Redimi2, Rubinsky, Natan el Profeta y El Philippe.

También reveló que tiene canciones guardadas que no llegaron al álbum final, lo que refleja su dedicación por ofrecer lo mejor de sí mismo, sin apresurarse.

Video Chris Lebron - Contacto de Dios (Video Oficial) | En Honor Al Que Ama



“Este álbum tiene 17 canciones, pero hay muchas más guardadas. No son las únicas que hago. Siempre hay más proyectos en camino”, dijo.

SOBRE ARCÁNGEL

Con respecto al apoyo de Arcángel, Lebrón destacó lo valioso que es recibir orientación de alguien con tanta experiencia

“Siempre le voy a agradecer mucho, porque es alguien que se dedica y se interesa en lo que haces. Muchas veces me ha dicho cosas que pensé que no me estaba escuchando, pero luego me dice, ‘¿Tú te acuerdas esto que me dijiste?’, y me sorprende, porque se acuerda de todo. Él presta mucha atención a todo el proyecto”, relató Lebrón con admiración.

OTROS TEMAS

El “Golden Boy”, como también se le conoce a Lebrón, es la voz de temas como: “La Jaula Perfecta”, “La Pieza”, “Nena de Antes”, “Desde Mis Ojos”, “Siri”, unto a Romeo Santos, entre otras.

Recientemente fue reconocido por el Ministerio de Juventud con el Premio Nacional de la Juventud por sus logros en el 2024.

Chris Lebrón tiene 25 años, pero una madurez que traspasa esa edad. Probó las mieles de la fama a muy temprana edad, pero tiene los pies sobre la tierra. Perfeccionista en todo lo que hace porque tiene muy claro que disciplina mata talento, aunque el suyo ya está probado, renovándose cada día con nuevas propuestas, como el álbum “En honor al que ama”, que anoche presentó en Santo Domingo.

En una época donde en las redes sociales se muestran vidas perfectas y resultados inmediatos, el joven artista prefiere vivir y disfrutar el proceso de las cosas trabajando duro y constante para obtener las recompensas.