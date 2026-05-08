Nelfa Núñez: “Si una cosa a mí me echa gasolina es que me menosprecien o me subestimen”

A Nelfa Núñez el éxito no le llegó de la noche a la mañana. Su presencia en los medios de comunicación es el fruto de muchos años de trabajo constante.

La oriunda de La Vega, quien actualmente forma parte de “De Extremo a Extremo” y fue ganadora del Premio Soberano como Animadora de Tv, en los últimos años, se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la nueva generación de comunicadoras.

Aunque para muchos su evolución ha sido rápida, la realidad es que la comunicadora inició su carrera a los 13 años en su pueblo natal, donde se formó en talleres, hizo programas de temporada y animó varias ediciones del carnaval.

Por esto, Núñez es consciente de la importancia de agotar los procesos.

Durante una entrevista en el podcast “El Cuartico”, de LISTÍN DIARIO, confesó que nunca soñó estar frente a las cámaras debido a su timidez y su inseguridad.

“Yo recuerdo que bailaba en un grupo de baile del colegio, el colegio María de Hostos en La Vega y ahí me fui soltando”, relató.

“Cuando comencé a bailar, comenzamos a visitar programas de televisión en La Vega y en uno de esos programas alguien me dijo que yo tenía cualidades y el perfil para estar en televisión”, recordó.

Tras pasar por los canales más importantes de La Vega y haber tenido su propio programa de manera local, decidió mudarse a la capital sin tener ninguna propuesta a mano, a excepción de los espacios en los que aparecía de manera intermitente como conductora invitada, entre ellos “Vale por tres”, además de “Pégate y Gana con El Pacha”, donde estuvo aun viviendo en el Cibao.

En 2022, meses después de mudarse a Santo Domingo, le llegó la oferta de Brea Frank para entrar a “La Universidad de la Calle” (“La Uca”), donde se destacó como figura femenina principal hasta el mes pasado.

“Fue difícil, pero yo soy una tipa de retos, a mí me gusta arriesgarme porque no me gusta la monotonía o sentirme acomodada, no soy conformista con absolutamente nada, si hay una cosa que a mí me echa gasolina es que a mí me menosprecien o me subestimen porque es el combustible que yo utilizo para quizás lograr las cosas, sin desesperarme”, aseguró.

Voy a terapia desde que tengo uso de razón

Nelfa Núñez recuerda que desde niña hablaba con la psicóloga de su colegio al no tener suficiente con su madre para tocar ciertos temas.

Después de adulta, la costumbre de tomar terapias continuó, siendo una práctica común en su vida, tanto en situaciones difíciles como en los momentos de felicidad.

Señaló que estando en los medios los comentarios negativos le afectan por el estado emocional de su familia, pero los ha sabido enfrentar agarrada de su familia y de Dios y tomando terapia.

“Los comentarios, yo no te voy a pintar una cosa que no es aquí, pero me dieron muy duro, no por mí directamente, sino por lo que quizás mis padres en ese momento puedan sentir, que no sabían lidiar con esa situación”, comentó.

Entonces, yo me agarré mucho de eso, de la familia, por eso es muy importante el entorno en el que tú te desenvuelvas, de Dios, que tengo una relación sumamente cerca, y yo también soy muy creyente de tomar terapia, la terapia también es muy importante para tú también poder cómo lidiar con ciertas situaciones”, continuó.

El divorcio no es un fracaso

En su vida amorosa, Nelfa Núñez cuenta con un matrimonio que duró cinco años y recuerda esa etapa como un aprendizaje y no como un fracaso.

La presentadora desea volverse a casar y tener hijos, ya que viene de una familia tradicional, destacando que sus padres aún siguen juntos.

“Duré tres años de noviazgo y cinco casada. Y sí, yo estuve casada”, confirmó.

“Yo tenía 22 años, yo era muy joven, no tenía el nivel de exposición que tengo ahora y la gente entiende como que eso nunca ha pasado en mi vida”, mencionó.

“Todo lo que nosotros vivimos es parte de un proceso que nos está formando, yo trato de que cada cosa que yo paso, quedarme con algo. Y yo creo que si yo no me hubiese casado en ese momento, yo no me hubiese convertido en la mujer que yo soy hoy en día”, aseveró.