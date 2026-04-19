Ataque durante el rodaje de “Sin senos sí hay paraíso” deja tres muertos y un herido

Durante la tarde de este sábado 18 de abril, las autoridades colombianas reportaron que tres personas murieron tras ser atacadas con arma blanca por un hombre durante el rodaje de la telenovela “Sin senos sí hay paraíso 4” en el sector Los Laches, localidad de Santa Fe, en Bogotá.

Según Noticias Caracol, el agresor hirió con un bisturí gravemente a una persona de la producción, luego intentó huir, pero personas del sector lo impidieron y, en cuestión de segundos, esto desencadenó una riña en la que otras personas resultaron heridas.

El sospechoso del hecho, quien no ha sido identificado, fue atrapado por una turba cuando intentaba huir y fue sometido a lichamiento. La policia trasladó a cuatro personas al hospital, incluido el atacante, quien no pudo sobrevivir.

Otras dos personas, una de ellas la víctima principal, también murieron, mientras hay una que permanece ingresada en el Hospital San Ignacio de esa ciudad.

Por su lado, los actores lamentaron el suceso violento y expresaron su pesar en redes sociales.

"Silencio en el set. En memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy", dijo Carolina Gaitán, quien interpreta a Catalina Marín.

Asimismo, la protagonista de la serie, Carmen Villalobos, escribió: "Silencio en el set".