Despedida a Carlos Batista: “¿Acaso al cielo habrá llegado un hombre más bello, más elegante, más fino que él? Lo dudo”

Los familiares, amigos y colegas de Carlos Batista Matos le dieron el jueves el último adiós al "hombre más caro y bello" de la televisión dominicano, con la satisfacción del legado de compañerismo y formación que dejó en los medios de comunicación.

Con su programa “Con los famosos”, Batista impulsó a un grupo de mujeres jóvenes con inquietudes para la comunicación y que hoy, gracias a su apoyo, representan una generación de importantes figuras de la pantalla chica a nivel nacional.

Los restos del veterano periodista fueron sepultados este jueves en el Cementerio Puerta del Cielo a la vista de sus seis hijos. Antes, el cortejo fúnebre hizo paradas en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde se desempeñó como regidor durante el período 2010-2016, y en el Bulevar de las Estrellas, organización que creó con el objetivo de honrar a las personalidades del arte, la cultura y el deporte de República Dominicana.

Velando su cuerpo, junto al ataúd, rodeado de coronas de flores blancas, se acomodaron sus familiares, amigos y allegados en la Funeraria Blandino, desde el martes a las 5 de la tarde.

Presentes en la funeraria estuvieron Julio Sabala, Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Félix Peña, Julio Cury, Raulito Grisanty, Reyes Guzmán, Ruddy González, Juan Carlos Albelo, Fausto Parra, César de los Santos, Sergio Vargas, Eddy Herrera, Rafa Rosario, Selinée Méndez, El Cata, Eury Cabral, José Tejada Gómez, Yenny Polanco Lovera, Héctor Gómez, Dania Goris, Tamara Martínez, Marino Guzmán, Eriko Zapata, Idelsa Núñez, Sharmín Díaz, Chino Méndez y Marivell Contreras.

A los actos también asistieron la alcaldesa Carolina Mejía, la merenguera Belkys Concepción, con quien estuvo casado y con quien procreó a Belkys Marie; Carolina Valenzuela, madre de sus hijas Karla y Emely; Ángel Laureano, director de Color Visión, así como los comunicadores Brenda Sánchez, Zoila Puello, Ramón Almánzar, Severo Rivera, José Antonio Aybar, Ramón Cuello, Héctor Gómez, Karen Ricardo, Jennifer Pérez, Jorge Ramos, Alfonso Quiñones y Luis Medrano.

Carlos Batista Matos fue despedido por sus familiares y amigos en el cementerio Puerta del Cielo.JOSÉ ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

Antes de abandonar el campo santo, Karla Batista describió a su padre como “maravilloso”, al mismo tiempo que destacó su trayectoria profesional.

“Para mí, además de que él es bello, hermoso, precioso y caro, era mi papá, mi compañero de todos los días, mi abrazo cada vez que llegaba a mi casa, el que siempre tenía un helado de dulce de leche en su nevera para los días en que yo me pusiera triste, el que siempre me complacía, aunque a veces me peleaba. Y nada, no hay palabras que pueda dar yo para resumir lo importante que es para mí, para nosotros, y el vacío que deja”, afirmó Karla.

Por su lado, Belkis Marie Batista tuvo a su cargo las palabras de agradecimiento, despidiéndolo con su icónica frase: “¿Acaso al cielo habrá llegado un hombre más bello, más elegante, más fino que él? Lo dudo”.

Despedida de los familiares de Carlos Batista Matos en el cementerio Puerta del Cielo. Algunos le lanzaron corbatas, artículo que distinguió al fallecido periodista.JOSÉ ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

Como parte del acto, los familiares de Batista Matos lanzaron las corbatas que se convirtieron en su prenda de vestir insignia y de la cual presumía en cada emisión de su programa “Con los famosos”.

Carlos Batista Matos, quien era un referente del periodismo de arte y espectáculos, murió el pasado lunes en su residencia del sector El Vergel, en Santo Domingo, mientras dormía. Tenía 75 años.

Se consideraba “El hombre más bello” y bromeaba constantemente sobre sus gustos por las corbatas, la ropa costosa y sus lujosos viajes alrededor del mundo.

Nacido el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, provincia Barahona, inició su carrera en la comunicación en El Caribe y luego en Última Hora, desempeñándose como editor de la sección de espectáculos, de la revista “La Tarde Alegre” y de su columna “Escenario”, que le generó respeto en la sociedad dominicana.

También logró un espacio estelar en la televisión, primero junto a Magda Florencio en “Día a Día”, que se transmitió entre 1988 y 1994 a través de Rahintel (canal 7), y luego en el legendario programa “Con los famosos”, que inició sus emisiones en 1998 por Color Visión (canal 9).

Además de la comunicación, probó el camino de la política. Fue regidor del Distrito Nacional por el Partido de la Revolución Dominicana (PRD) durante el período 2010-2016 y ocupó el cargo de embajador adscrito a la Cancillería en el año 2005, función desde la cual también proyectó la cultura dominicana en escenarios internacionales.

Carlos Batista Matos recibió un homenaje en la Alcaldía del Distrito Nacional, donde ejerció como regidor entre 2010 y 2016.JOSÉ ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO