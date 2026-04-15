Taylor Frankie Paul, del programa “The Bachelorette”, no será acusada por la agresión a su expareja

Taylor Frankie Paul, estrella de “The Secret Lives of Mormon Wives” y participante de una temporada recientemente cancelada de “The Bachelorette”, no será acusada por las recientes peleas con su expareja, informó el martes la Fiscalía del Condado de Salt Lake.

La policía de Draper City y West Jordan, suburbios de Salt Lake City, ha estado investigando denuncias de violencia doméstica ocurridas en 2024 y en febrero de este año por parte de Dakota Mortensen, expareja de Paul y padre de su hijo de dos años. Paul también ha presentado acusaciones contra Mortensen, pero estas no se mencionan en los documentos.

Cualquier nuevo cargo contra Paul habría violado su libertad condicional, la cual se derivó de una agresión a Mortensen en 2023.

Ambos han presentado solicitudes recíprocas de órdenes de protección mutuas, las cuales serán objeto de una próxima audiencia.

“Varios incidentes que se presentaron no constituyen delitos penales. Los incidentes restantes carecen de pruebas suficientes para justificar la presentación de cargos penales”, escribió Breanne Miller, abogada de la Unidad de Protección Familiar de la fiscalía, en un memorando en el que explicaba que Paul no sería acusado.

Señaló que algunos incidentes denunciados ocurrieron hace más de tres años y quedaron fuera del plazo legal para su revisión.

La disminución de los cargos no afecta directamente la orden de protección de Mortensen contra Paul, la cual fue otorgada temporalmente y podría convertirse en permanente en una audiencia el 30 de abril. Sin embargo, la falta de procesamiento podría ayudar a Paul y a sus abogados a presentar su caso ante el juez, quien en una audiencia anterior ordenó que las visitas con su hijo solo se realizaran bajo supervisión.

Eric Swinyard, abogado de Paul, argumentó en una audiencia el 7 de abril que Mortensen fue el agresor en una pelea ocurrida en febrero, a la que el abogado denominó "la pelea del camión".

Mortensen declaró en su solicitud de orden de protección que Paul le arrojó una bebida mientras discutían en una camioneta para no despertar a los niños que dormían en la casa de Paul. Sin embargo, Swinyard afirmó que Mortensen golpeó la cabeza de Paul contra el tablero y la golpeó en la pierna, y presentó fotografías que ella misma tomó de sus moretones.

Otra pelea entre la pareja en 2023 llevó a ABC a tomar la medida sin precedentes de archivar una temporada ya filmada de "The Bachelorette" después de que se filtrara un video del altercado el mes pasado.

En el video, Paul parece golpear, patear y lanzar sillas a Mortensen mientras su hija pequeña observa y llora. Paul fue acusada de agresión con agravantes y otros delitos, incluyendo violencia doméstica en presencia de un menor. Se declaró culpable de un cargo de agresión, que se reducirá de delito grave a delito menor si Paul no tiene problemas con la ley durante un período de libertad condicional de tres años que finaliza en agosto. Los demás cargos fueron desestimados.

Once peleas entre Paul y Mortensen fueron objeto de investigación en sus solicitudes de órdenes de protección.

El abogado designado por el tribunal para su hijo, Ever, declaró que otro video de mayo del año pasado muestra a Paul empujando a Mortensen y gritándole que se fuera de la casa mientras él sostenía al niño. El abogado, Michael McDonald, dijo en la audiencia del 7 de abril: "Eso me preocupa mucho sobre su capacidad para controlarse".

El abogado de Paul afirmó que Mortensen creó deliberadamente la situación al usar a su hijo como "escudo humano". La abogada de Mortensen, Daniela Díaz, argumentó que Paul utiliza a su hijo "como peón para provocar peleas".

La apasionada relación de la pareja fue un tema central en "The Secret Lives of Mormon Wives" desde su estreno en 2024, y fue clave para que Paul se convirtiera en una estrella de la telerrealidad. El primer episodio incluyó imágenes de la cámara corporal de la policía de su arresto en 2023.