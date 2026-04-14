Los restos de Carlos Batista Matos serán sepultados el jueves

El comunicador Carlos Batista Matos, conductor del programa detelevisión "Con los famosos" y referente del periodismo de arte en el país, murió este lunes a los 74 años.

Los restos del veterano periodista, autodenominado como “El Hombre más Caro” y “El Hombre más Bello”, serán expuestos a partir de las 5 de la tarde de este martes en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional.

El jueves, la familia realizará una misa de cuerpo presente en ese mismo lugar, iniciando a las 9 de la mañana, para finalmente darle cristiana sepultura a las 11 de la mañana.

A lo largo de su trayectoria, se convirtió en una de las figuras más influyentes del periodismo de entretenimiento, área en la que dejó numerosos escritos periodísticos en el desaparecido periódico Última Hora, así como en sus libros “Historia y evolución del merengue” y “Bachata: historia y evolución".

Nacido el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, provincia Barahona, Batista inició su carrera en la comunicación en Última Hora, desempeñándose como editor de la sección de espectáculos, de la revista “La Tarde Alegre” y de su columna “Escenario”.