Laura Zapata es la octava eliminada de “La casa de los famosos” y Celinee Santos continúa en el reality

La icónica villana de telenovelas Laura Zapata se convirtió en la octava eliminada de "La casa de los famosos 6".

Como resultado final de una placa múltiple de doce nominados, la actriz mexicana quedó fuera del programa de telerrealidad producido por EndemolShine y Telemundo tras 56 días de competencia.

Entre los salvados por el público, se encuentra la exMiss República Dominicana Celinee Santos, quien por cuarta vez regresa airosa del SUM (sala de eliminación).

Además de la modelo dominicana, se salvaron Curvy Zelma, Yoridan Martínez, Luis Coronel, Kenzo Nudo, Kenny Rodríguez, Horacio Pancheri, Fabio Agostini, El Divo, Josh Martínez y Caeli Santaolalla.