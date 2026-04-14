Carlos Batista Matos: "El hombre más caro de la TV" y referente de la crónica artística dominicana

Carlos Batista Matos, referente del periodismo de arte y espectáculos, murió ayer lunes en su apartamento de Santo Domingo. Tenía 75 años de edad. Se consideraba “El hombre más bello” y bromeaba constantemente sobre sus gustos por las corbatas y la ropa costosa y sus lujosos viajes alrededor del mundo.

A lo largo de su trayectoria, se convirtió en una de las figuras más influyentes del periodismo de entretenimiento, área en la que dejó numerosos escritos periodísticos en el desaparecido periódico Última Hora, así como en sus libros “Historia y evolución del merengue” y “Bachata: historia y evolución.

Batista Matos fue creador y productor del legendario programa de televisión “Con los famosos”, que inició sus emisiones en 1998 por Color Visión (canal 9).

Nacido el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, provincia Barahona, Batista mostró desde temprana edad una inclinación hacia la comunicación y el análisis cultural, ejerciéndolo como un sacerdocio y con una forma particular que generaba empatía entre quienes lo leían en el periódico o lo veían en la televisión.

“Llegamos de ese sur amado y comenzamos a hacer camino al andar, tenerte como amigo fue una bendición de Dios, fuiste un hermano, un auténtico ser humano con solidaridad, gran consejero, un ser símbolo de lo bueno y honesto, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Te mudaste a la gloria ahí te espera Dios para que tu alma y espíritu descansen en paz”, escribió ayer el empresario artístico Luis Medrano.

Autodenominado como “El Hombre más Caro” y “El Hombre más Bello”, inició su carrera en la comunicación en Ultima Hora, desempeñándose como editor de la sección de espectáculos, de la revista “La Tarde Alegre” y de su columna “Escenario”, que le generó respeto en el mundo del entretenimiento.

Además de la comunicación, probó el camino de la política. En 2010, el periodista fue candidato a regidor en la circunscripción 2 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano. Se desempeñó como embajador adscrito a la Cancillería en el año 2005, función desde la cual también proyectó la cultura dominicana en escenarios internacionales. También fue fundador y presidente de la Fundación Bulevar de las Estrellas, una iniciativa dedicada a reconocer a destacadas figuras del arte y la cultura en la avenida Winston Churchill.

Reacciones

A raíz de su fallecimiento, varios comunicadores, artistas y personalidades han expresado su pesar en redes sociales. Entre ellos Milagros Germán, Manolo Ozuna, Nikauly de la Mota, Tamara Martínez, Isaura Taveras y Juan Carlos Pichardo Jr.

“Hay noticias inesperadas que te dañan un día. El amigo Carlos Batista, un hombre amable, siempre afable, con un halago en la boca y un trato exquisito se nos va repentinamente, dejando un gran vacío en la televisión vespertina”, escribió Milagros Germán. en la experiencia y una conexión directa, sin intermediarios, con su público.

Mientras que Nikauly de la Mota envió sus condolencias a los familiares de Batista Matos. “Hace apenas un rato me enteré del triste fallecimiento de nuestro buen amigo Carlos Batista Matos. Ha partido un hombre querido, talentoso, auténtico y profundamente memorable. Que en paz descanse. Envío mis condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia, así como a su extraordinario equipo de trabajo”, dijo.

“Te amaré siempre”

La comunicadora Tamara Martínez, quien inició su carrera junto a Carlos Batista en “Con los famosos”, recordó el primer cumpleaños que celebró siendo pareja del periodista. Asimismo, compartió en sus redes sociales un video del mensaje de felicitación que le envió Batista durante una emisión del programa de televisión el año pasado.

“Tus ultimas felicitaciones y el primer cumpleaños que me celebraste. Esas nunca faltaban como nunca me falto nunca tu apoyo y tu cariño. Yo también te amo y te amare siempre. Te recordaré en cada cumpleaños, en cada proyecto, en cada libro que lea, cada vez que me vea un omoplato, cada vez que escuche un poema. Fuiste muy importante en mi vida y me dolerá mucho ya no poder tener tu guía y tu consejo. Te amo mucho”, escribió Martínez.

Por su lado, Juan Carlos Pichardo comentó: “Se va un hombre auténtico, con un humor único, de esos que podían decir ‘el hombre más caro’ o ‘¿acaso has visto un hombre más bello que yo? Lo dudo’, y sacarte una sonrisa al comenzar su programa sin esfuerzo”.

Funerales

El cuerpo del comunicador Carlos Batista Matos será expuesto a partir de este martes en la Funeraria Blandino, donde se desarrollarán las honras fúnebres según el cronograma establecido por sus familiares. El velatorio iniciará a las 5:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, mientras que la capilla ardiente permanecerá abierta el miércoles 15 de abril desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. La ceremonia fúnebre continuará el jueves 16 de abril con una misa de cuerpo presente a las 9:00 de la mañana, seguida por su sepultura a las 11:00 de la mañana de ese día en el Cementerio Puerta del Cielo.