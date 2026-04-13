Telemicro llama al Presidente Abinader intervenir ante Indotel ante derechos de uso del Canal 3

El Grupo de Medios Telemicro llamó al presidente Luis Abinader a intervenir ante Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y ante el Consejo Directivo de este organismo para que respeten la Ley y cumplan su rol respecto al derecho de uso y explotación del canal 3 de televisión.

Mediante un comunicado publicado como espacio pagado, Telemicro expresa que Gómez Mazara y el Consejo Directivo del órgano regulador de las telecomunicaciones tenían conocimiento de que la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo por su Sentencia del 14 de julio del 2023, como la Suprema Corte habían reconocido los derechos de este Grupo sobre la propiedad del canal 3, cuya pertenencia ostenta desde el año 1994.

Telemicro sostiene que “por a la insistencia desmedida de Franasyl SRL y sus promoventes de apropiarse a toda costa del uso del citado canal 3” el INDOTEL, a través de su Consejo Directivo, emitió la resolución 027 del 13 de marzo del 2025 en la que subordinó la solución del conflicto a lo que se decidiera en la justicia.

Expresa Telemicro que pese a decisiones judiciales y a medidas administrativas adoptadas por el INDOTEL que prohíben a ambas partes el funcionamiento del canal, los propietarios de Franasyl y ACD Media se han resistido a cumplir con esas disposiciones.

El documento de Telemicro refiere que en su comunicado del 19 de mayo del 2025 el propio INDOTEL “…advierte que, hasta tanto no sea emitido el pronunciamiento definitivo del órgano regulador, ninguna empresa podrá promocionar el uso del canal 3 virtual, preservando así la imparcialidad del proceso y protegiendo los derechos de los usuarios de los servicios de las telecomunicaciones”.

“El Grupo Telemicro emplaza a Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), y al Consejo de ese órgano a cumplir con sus propias disposiciones que prohíben el uso y promoción del Canal 3, propiedad de Telemicro desde el año 1994, frente a la desobediencia desafiante y temeraria de ACD Media y Franasyl”, señala el comunicado.

Así, agregó, como el presidente Abinader dijo en su discurso de Rendición de Cuentas el 27 de febrero pasado que “nadie está por encima de la Ley”, el Grupo Telemicro "hace un llamado al Presidente de la República, con la finalidad de que como máxima autoridad de la administración pública, intervenga ante la inercia cuestionable del INDOTEL y su Consejo Directivo, los cuales están llamados a cumplir su rol, respetar la ley y sus propias actuaciones, obviándolas y tipificando un accionar que conduce a un beneficio para las empresas que ilegalmente están haciendo uso del canal 3, pese a las restricciones que se han descrito”.

ANOTACIÓN

El Grupo Telemicro recordó que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) mediante sentencia del 25 de noviembre del 2025 produjo amonestadores señalamientos al Consejo Directivo del INDOTEL tras calificar su proceder de imprudente, precipitado, de mala administración, de obrar con conocimiento de causa, violatorio del debido proceso, atentatorio a la seguridad jurídica y anticipado a una definición jurisdiccional definitiva.

Al tiempo de reprocharle su interés de adoptar decisiones sobre “un conflicto que no había adquirido la condiciones de cosa irrevocablemente juzgada”, con lo que pretendieron “servir con marcado oportunismo a Franasyl y ACD Media”.

INQUIETUD

Telemicro se pregunta "si la negligencia de INDOTEL en solucionar definitivamente esta problemática aplicando la ley, obviando adrede sus obligaciones y facultades legales, refleja una resistencia injustificada que se podría traducir de manera inequívoca en parcialidad, complicidad, contubernio o confabulación para afectar su derecho de propiedad de uso y explotación sobre el canal 3".

Resalta además, que resulta inexplicable que el propio INDOTEL a través de su Directora Ejecutiva había rechazado a Franasyl en fecha 3 de octubre del 2024 una petición de asignación del Canal 3, tanto porque su titularidad corresponde a Telemicro, como porque el mismo estaba inmerso en un proceso litigioso sin una solución definitiva.

"Que pese a ello, además de tener conocimiento de los fallos rendidos reconociendo los derechos adquiridos de Telemicro, se ha empeñado en atribuir dicho canal a Franasyl, a quien antes le había asignado los canales 32 y 61, que al parecer por lo elevado del segundo y de difícil localización en el dial, prefirió un canal ajeno en lugar del asignado", añadió.

Telemicro concluye su comunicado con la afirmación de que han pasado diez presidentes de INDOTEL y varios Presidentes de la República desde la puesta en funcionamiento de la Ley 153-98 y que todos han respetado sus derechos sobre el referido medio televisivo.