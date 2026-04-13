luctuosa
Muere el comunicador Carlos Batista Matos, “el más caro de la televisión”
Creó el legendario programa de televisión "Con los famosos", que inició sus emisiones en 1998 por Color Visión (canal 9).
El veterano comunicador Carlos Batista Matos, conocido por ser "el más caro de la televisión", murió este lunes.
La noticia fue confirmada por la asistente de su exesposa Carolina Valenzuela a través de una llamada en "El Show del Mediodía".
Batista Matos fue creador y productor del legendario programa de televisión "Con los famosos", que inició sus emisiones en 1998 por Color Visión (canal 9).
En 2010, el periodista fue candidato a regidor en la circunscripción 2 del Distrito Nacional por el Partido de la Revolución Dominicana.
También se apodó "El más bello" y bromeaba constantemente sobre sus gustos por las corbatas y la ropa costosa y sus lujosos viajes alrededor del mundo.
A lo largo de su trayectoria, Carlos Batista Matos se convirtió en una de las figuras más influyentes del periodismo de arte y espectáculos. En los últimos años, fue defensor de la música urbana, especialmente de exponentes femeninas, como Yailin La Más Viral, Tokischa y Karol G.
El jueves, el conductor de televisión comentó sobre la portada de la artista colombiana en la revista de entretenimiento para adultos Playboy.