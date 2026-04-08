René Brea y Marino Beriguete definen roles en CDN TV y radio

El catedrático y diplomático Marino Beriguete se integrará como director de CDN Radio, con la responsabilidad de transformar la propuesta radial hacia un modelo más conversacional, estratégico y alineado con las nuevas tendencias de consumo.

Beriguete subrayó la importancia de innovar sin perder la esencia del periodismo.

“Los dominicanos tienen derecho a una radio con mayor nivel de lenguaje, menos ruido y más profundidad”, afirmó.

Al mismo tiempo, planteó la necesidad de evolucionar en un entorno mediático que avanza a gran velocidad.

De igual forma, el productor de espectáculos René Brea y Beriguete se integraron oficialmente a Multimedios del Caribe, como parte de una nueva estructura administrativa orientada a relanzar y fortalecer sus plataformas informativas.

El anuncio se realizó durante un encuentro encabezado por los ingenieros Manuel Estrella y Félix García, presidente y vicepresidente del grupo, respectivamente, donde se delinearon los principales ejes de esta transformación, centrados en la unificación de los medios y la mejora en la calidad de los contenidos.

En ese contexto, Brea asumirá la dirección de Producción General de todos los medios del grupo, con la misión de elevar los estándares de calidad en la presentación de los contenidos informativos. Su rol será clave para garantizar coherencia, atractivo visual y competitividad en un entorno mediático cada vez más exigente.

“Mi trabajo es llevar el trabajo de ustedes a otro nivel”, expresó Brea, quien además destacó que el reto es adaptar los contenidos a distintos formatos y plataformas, apostando por un ecosistema informativo moderno y dinámico.

Como parte de esta reestructuración, también se designó al veterano periodista Nelson Rodríguez como director general de elCaribe y CDN. Bajo su liderazgo se centralizará todo el contenido informativo del grupo, buscando mayor coherencia y sinergia entre sus plataformas.

Durante la actividad, Estrella enfatizó que esta nueva etapa responde a las exigencias de los tiempos actuales, donde los medios deben operar de manera integrada. “Los contenidos ya no son aislados; lo que se produce en televisión va a redes, a radio y a todas las plataformas. La unificación es necesaria”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el objetivo es posicionar a Multimedios del Caribe como un referente en calidad, innovación y liderazgo informativo, apoyados en el talento humano y en una visión estratégica clara.