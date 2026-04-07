Cambios en CDN-37: Nelson Rodríguez asume dirección del canal, René Brea en producción y programación

El veterano periodista Nelson Rodríguez asumió este martes como nuevo director general del periódico El Caribe y de los canales CDN-37 y CDN Deportes, mientras René Brea fue designado director de producción y programación del área de televisión.

A la vez, y tras 25 años de trayectoria con CDN y CDN Radio, la periodista Alba Nely Familia anunció el cierre de un ciclo profesional en ese grupo de comunicación.

CDN informó que los cambios se producen "en el marco de un proyecto estratégico que busca integrar y fortalecer ambas plataformas informativas".

La designación de Rodríguez, se indicó, responde "a una visión de convergencia mediática orientada a optimizar contenidos, ampliar el alcance digital y consolidar una oferta informativa más robusta y competitiva".

El anuncio se hizo de manera oficial en un emotivo encuentro encabezado por los ingenieros Manuel Estrella y Felix García, presidente y vicepresidente de Multimedios del Caribe, respectivamente.

DE RENÉ BREA

René Brea es un destacado productor dominicano reconocido por su creatividad y liderazgo en grandes espectáculos y medios de comunicación en la República Dominicana.

En su curriculum figura la producción de Premios Soberano (anteriormente Casandra) en seis ocasiones: 2004, 2007, 2015 y 2021.

Es conocido por producciones como "Happy Team" (2009), "Con Freddy y Milagros” y “Chevere Nights” y "De Extremo a Extremo" durante su paso como director de programación de Telemicro, del que renunció en enero de 2024, cargo que asumió en septiembre de 2022.

Produjo el proyecto cinematográfico-musical "Dominicano Soy" y ha realizado homenajes artísticos, como el recorrido por la carrera de Fernando Villalona en el Palacio de Bellas Artes.