Savannah Guthrie se reincorpora al programa 'Today' tras la desaparición de su madre

Savannah Guthrie regresó el lunes a la mesa de presentadora del programa “Today” de NBC, mostrando una actitud casi profesional, marcando su regreso tras más de dos meses de ausencia desde la desaparición de su madre. “Aquí vamos, estén listos o no”, dijo Guthrie al inicio del programa. “Comencemos con las noticias”.

Tras repasar una serie de titulares de noticias, Guthrie dijo: «Nos alegra mucho que hayan empezado la semana con nosotros y es bueno estar de vuelta en casa». Su copresentador, Craig Melvin, dijo: «Es bueno tenerlos de vuelta en casa».

Ella saludó a su compañero de trabajo de toda la vida, Al Roker, con un "Buenos días, cariño", cuando él le comentó que le alegraba verla en el plató. Al final de los primeros 25 minutos del programa, le ofreció a Melvin un choque de manos.

La emoción la superó antes de la última media hora, cuando se unió a sus compañeros frente a los fans reunidos en el estudio del programa en el Rockefeller Center. Contuvo las lágrimas al ver a un fan con una camiseta que decía "Bienvenida a casa, Savannah", y se aferró al brazo de su compañera Jenna Bush Hager para agradecer el apoyo recibido.

Guthrie dice que es difícil seguir adelante sin saber qué pasó.

Guthrie, uno de los rostros más reconocibles de la televisión matutina, ha sido presentadora de "Today" desde 2012. Ha reconocido que es una persona diferente y que es difícil seguir adelante sin saber qué le sucedió a Nancy Guthrie, quien, según las autoridades, fue secuestrada de su casa en Arizona.

A pesar de una intensa búsqueda en la que participaron miles de agentes federales y locales, así como voluntarios, no hay rastro de la madre de tres hijos, de 84 años, desde que se denunció su desaparición el 1 de febrero.

El programa “Today” ha seguido de cerca la historia durante los últimos dos meses, pero no se mencionó durante la primera hora de su regreso el lunes. Que todo volviera a la normalidad fue claramente intencional: su regreso no se mencionó durante las entrevistas con Gabe Gutierrez de NBC en la Casa Blanca ni con el analista militar Steve Warren en el plató del programa.

Hoda Kotb, la expresentadora que había sustituido a Guthrie durante gran parte de los dos últimos meses y que entrevistó a su antigua compañera, no estuvo presente en el plató el lunes.

El programa “Today” ha experimentado un aumento de audiencia en los últimos dos meses e incluso ha superado a “Good Morning America” de ABC como líder en los ratings de los programas matutinos. Si bien estos programas ya no generan las ganancias que solían generar para las cadenas, la rivalidad sigue siendo intensa.

El programa “Today” tuvo un promedio de 3,1 millones de espectadores durante los primeros tres meses del año, un aumento de casi el 9% en una época en la que la mayoría de los programas de televisión pierden audiencia. Es difícil determinar cuánto influyó la historia de Guthrie en esto: NBC también transmitió el Super Bowl y los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero, y ambos eventos suelen impulsar la audiencia de un programa matutino.

Según la empresa Nielsen, "Good Morning America" tuvo una media de 2,93 millones de espectadores, un 2% más que en 2025, mientras que "CBS Mornings" cayó un 17% hasta los 1,76 millones.

En un mensaje en video difundido por su iglesia de Nueva York el Domingo de Pascua, Guthrie habló sobre sentir “momentos de profunda decepción con Dios, la sensación de abandono total”. Pero afirmó que la resurrección no se celebra plenamente “si no reconocemos los sentimientos de pérdida, dolor y, sí, muerte”.

Al anunciar su regreso al programa matutino estrella de NBC, Guthrie dijo que no estaba segura de si seguiría sintiendo que pertenece a él.

“Es difícil imaginarme haciéndolo porque es un lugar lleno de alegría y ligereza”, dijo hace poco más de una semana en el programa “Today” durante su primera entrevista desde su desaparición. “No puedo volver e intentar ser alguien que no soy. Pero no puedo no volver porque es mi familia”.

No preveía tener que fingir durante todo el programa, que normalmente es desenfadado y combina con noticias serias de última hora.

La madre de Guthrie había hecho visitas ocasionales al plató del programa.

Se había especulado mucho sobre si regresaría.

“Quiero sonreír, y cuando lo haga será sincero”, le dijo a Hoda Kotb, quien regresó al programa “Today” para sustituir a Guthrie mientras ella se centraba en la búsqueda. “Estar allí es una alegría, y cuando no lo sea, lo diré”.

Nancy Guthrie apareció ocasionalmente en el programa "Today" a lo largo de los años; en una ocasión participó en una demostración de cocina y sorprendió a su hija en el plató. Cuando Savannah Guthrie regresó a su ciudad natal, Tucson, en 2025 para grabar un segmento para el programa, ambas visitaron uno de sus restaurantes favoritos y hablaron de su amor por Arizona.

La familia Guthrie ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la localización de su madre.

Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada o raptada, o llevada contra su voluntad, tras encontrar sangre cerca de la puerta de su casa en las estribaciones de las afueras de Tucson. Posteriormente, el FBI publicó videos de vigilancia que mostraban a un hombre enmascarado en el porche esa noche. Durante las primeras semanas posteriores a su desaparición, voluntarios y equipos de búsqueda rastrearon el terreno desértico cercano, repleto de cactus, arbustos y rocas.

Sin embargo, la atención se ha desvanecido en una investigación que había sido declarada de máxima prioridad para el FBI y las autoridades locales. Los investigadores no han divulgado nuevas pruebas en semanas y afirman que el número de pistas ha disminuido. Tanto el FBI como el Departamento del Sheriff del Condado de Pima declararon a finales de la semana pasada que no tenían novedades.

Al principio, algunos medios de comunicación informaron haber recibido mensajes de rescate relacionados con el caso. Guthrie dijo que ella y sus hermanos respondieron a dos de ellos, que creyeron auténticos, y se ofrecieron a pagar.

Guthrie dijo que su estatus de celebridad podría ser la razón por la que se llevaron a su madre, pero que esa posibilidad era "demasiado difícil de soportar".