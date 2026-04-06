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Muere el actor turco Ramazan Tetik

Su funeral fue realizado el 2 de abril después de la oración del mediodía en la mezquita Yildiz, seguido de enterrar sus restos en el cementerio de Eski Cekmekoy.

El actor Ramazan Tetik.

El actor Ramazan Tetik.Foto: Instagram

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Listín DiarioSanto Domingo, RD

El actor turco Ramazan Tetik murió a los 37 años mientras se recuperaba en cuidados intensivos tras someterse a una larga operación de 13 horas.

Según Türkiye Today, Tetik había sido hospitalizado después de un desgarro aórtico. Su muerte fue anunciada el 1 de abril.

Los médicos anunciaron que se necesitaba sangre para Tetik, poco antes de su fallecimiento. 

Su funeral fue realizado el 2 de abril después de la oración del mediodía en la mezquita Yildiz, seguido de enterrar sus restos en el cementerio de Eski Cekmekoy.

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