El cacao dominicano lleva su sabor a Disney+ a través de la serie documental “Cuentos”

El cacao dominicano, uno de los mayores símbolos de identidad, calidad y proyección internacional del país, da un paso trascendental hacia la pantalla global con su llegada a Disney+.

La serie documental “Cuentos”, producida por Bougroup marca un nuevo hito para la industria local al integrarse al catálogo de uno de los principales servicios de streaming a nivel mundial.

Un proyecto compuesto por cuatro documentales fue desarrollado durante cinco años de investigación, rodaje y colaboración internacional. La producción propone una mirada a ingredientes fundamentales de la alimentación global, como el cacao, maíz, arroz y trigo, abordándolos desde su impacto en la cultura, la historia y la evolución de las sociedades.

Parte esencial de esta historia nace en los campos de cacao de San Francisco de Macorís, una de las principales zonas productoras del país y reconocida por la calidad de su cacao.

Desde allí, la narrativa se expande hacia países como España, Italia y Francia, siguiendo el recorrido del fruto desde su origen hasta las mesas más influyentes del mundo.

En la pieza “El fruto de los dioses”, el cacao alcanza su máxima expresión al mostrar cómo algunos de los chocolateros más prestigiosos del mundo trabajan con cacao dominicano, elevándolo a niveles de excelencia y cerrando el círculo entre territorio, producto y alta gastronomía.

“Cuentos” ha representado el mayor reto en la historia de Bougroup™ en más de una década. No solo por su escala; cinco años de desarrollo, rodajes en múltiples países y la participación de referentes globales, sino por la ambición de construir una obra que trasciende el formato documental y se adentra en la intersección entre cultura, historia y sistema alimentario, con el cacao como uno de sus ejes más poderosos.

La serie cuenta con la participación de figuras de la gastronomía internacional como Mauro Colagreco, Niki Nakayama, Jordi Roca, Willy Dufresne y Ángel León, junto a antropólogos, historiadores y críticos especializados, quienes aportan una visión multidisciplinaria sobre la relación entre alimentación e identidad cultural.

De acuerdo con José Ramón Alamá, productor y CEO de la productora Bougroup, el proyecto busca ir más allá del formato documental tradicional. “Cada pieza explora no solo un ingrediente, sino su impacto en la cultura, la migración y la construcción de identidad. Es una forma de entender cómo lo que comemos también cuenta quiénes somos”, expresó.

A su vez, el director Héctor M. Valdez, responsable del episodio “Los hijos del maíz”, destacó que la serie surge de la inquietud por comprender la relación entre alimentación y procesos migratorios. Afirmando: “La comida es historia en movimiento. Es el resultado de múltiples cruces culturales que, con el tiempo, terminan definiendo identidades”.

República Dominicana es reconocida como una potencia cacaotera, lo que se evidencia en el documental "Cuentos".

Con “Cuentos”, Bougroup apuesta a ampliar el valor de la exportación dominicana, incorporando la narrativa como un elemento clave. La producción no solo pone en relieve la calidad de productos como el cacao, sino también el contexto humano, cultural e histórico que los sostiene.

La serie está compuesta por los documentales “El grano que construyó el mundo” (dir. Pedro González K.); “El fruto de los dioses” (dir. José Ramón Alamá); “Los hijos del maíz” (dir. Héctor M. Valdez) y “El futuro de los alimentos” (codirigido por Héctor M. Valdez y Pedro González K.).