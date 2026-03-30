Curvy Zelma, de “La casa de los famosos 6”, se entera de la muerte de su padre en el reality

La actriz e influencer mexicana Zelma Cherem, conocida en redes como Curvy Zelma, se enteró de la muerte de su padre, Abraham Cherem Kanan, la mañana de este lunes mientras se encuentra en el reality "La casa de los famosos 6".

Después de que la presentadora Joanna Vega-Biestro diera a conocer el fallecimiento en el programa "Sale el sol", las cámaras del programa de la telerrealidad captaron a la actriz Laura Zapata abrazando a su compañera tras recibir la lamentable noticia.

Zelma también fue vista orando con los demás integrantes del Cuarto Agua, entre ellos: la exMiss República Dominicana Celinee Santos, Josh Martínez, Caely, Yoridán Martínez, Kenny Rodríguez y Kenzo Nudo.

En medio del luto, Zelma se enfrentará esta noche a la decisión del público para la sexta eliminación de la competencia.

Según El Heraldo México, Curvy Zelma reveló en 2023 que no tenía una relación cercana con su papá, aunque la situación en realidad no era algo reciente, sino algo que venía acarreando desde la infancia, esto después del divorcio de sus padres.

“No tengo mucha relación, para serte honesta, pues con mi papá ahí medio que voy hablando”, dijo Zelma.