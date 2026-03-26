Oriana Marzoli es la primera expulsada de las seis temporadas de “La casa de los famosos”

Después de la producción de "La casa de los famosos 6" tomar la decisión de poner a disposición del público ocho habitantes por romper las reglas de convivencia, la modelo Oriana Marzoli quedó fuera del reality.

En casi cinco años que lleva al aire el programa de telerrealidad, que debutó en el año 2021 teniendo a Alicia Machado como ganadora, Marzoli se convirtió en la primera expulsada de las seis temporadas.

La influencer española de origen venezolano fue la más votada por los espectadores de Telemundo para salir de la competencia, salvando a Celinee Santos, Josh Martínez, Curvy Zelma, Laura Zapata, Fabio Agostini, Caeli Santaolalla y Julia Argüelles.

Marzoli es conocida por su larga trayectoria en realities de televisión en España, Chile, Italia y Estados Unidos.

Debutó en 2012 con su aparición en el programa de citas "Mujeres y Hombres y Viceversa". En ese mismo año, estuvo durante un capítulo en "Gandía Shore", de la cadena MTV.

Entre sus otros créditos en la pantalla chica, se encuentran: "Supervivientes" (2014), "Amor a Prueba" (2014), "¿Voverías con tu Ex?" (2016), "Gran Hermano" (2016), "Doble Tentación" (2017), "Supervivientes: Tierra de Nadie" (2018), "Ven a Cenar Conmigo: Summer Editio" (2018), "La Casa Fuerte" (2020), "Secret Story: La Casa de los Secretos" (2021), "Grande Fratello VIP" (2022), "Gran Hermano VIP" (2023), "Ganar o Servir" (2024) y "Palabra de Honor" (2025).

Nació 13 de marzo de 1992 en Caracas, Venezuela. Tiene raíces italianas por su abuelo materno y se mudó a España cuando era una adolescente.

Desde muy joven mostró interés por la televisión. Tras finalizar sus estudios de bachillerato en España, comenzó a estudiar Derecho, sin embargo, pronto decidió abandonar dicha carrera para adentrarse en el mundo televisivo.