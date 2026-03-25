Muere la presentadora Mel Schilling, casi un mes después de anunciar su diagnóstico de cáncer

La psicóloga, asesora de relaciones y presentadora australiana Mel Schilling murió a causa de cáncer a los 54 años.

A través de sus redes sociales, la experta en citas del programa de telerrealidad "Married at First Sight de Nine Network" reveló su diagnóstico el pasado 12 de marzo.

Schilling anunció que en diciembre de 2023 fue diagnosticada con cáncer de colon y que dos meses después hizo metástasis en los pulmones y finalmente se extendió hacia su cerebro.

"Honestamente no sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé que voy a luchar hasta mi último aliento y estaré rodeada del amor y el apoyo de mi gente", dijo en ese entonces.

A Schilling le sobreviven su esposo y su hija.