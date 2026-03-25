¿Por qué Emily Osment, la actriz de que hace de Lilly, no asistió al episodio Hannah Montana?

Los fanáticos de Disney se emocionaron al enterarse sobre el estreno del capítulo especial de Hannah Montana por el aniversario número 20 de la serie de televisión que se emitió durante cuatro temporadas de 2006 a 2011.

Sin embargo, la mayoría no pudo pasar por alto la ausencia de la actriz, cantante y compositora estadounidense Emily Osment.

Lilly Truscott (el personaje interpretado por Osment), protagoniza a la mejor amiga de Hannah, interpretada por la reconocida Miley Cyrus, en una trama que presenta a una adolescente despreocupada que lleva una doble vida secreta.

Tras captar la atención de los seguidores de la serie juvenil que notaron su ausencia en el especial, la intérprete de Lilly compartió un video a través de sus redes sociales explicando por qué no estuvo presente.

"Estamos en el set de El primer matrimonio de Georgie y Mandy, y por eso no pude asistir a la reunión del 20 aniversario, porque estamos aquí grabando nuestra serie", mencionó.

Esta es una serie de comedia estadounidense estrenada en octubre de 2024, actuando como secuela directa y spin-off de El joven Sheldon. Por lo que, la razón por la que no pudo asistir a la reunión fue debido a una combinación de compromisos personales y profesionales.

Lilly Truscott y Hannah Montana en la serie de TV de DisneyFUENTE EXTERNA

A pesar de no poder asistir, Osment aprovechó la publicación para reflexionar sobre el impacto del programa en sus inicios.

“Hannah Montana cambió mi vida, me inculcó un respeto eterno por este género de comedia, me enseñó disciplina, paciencia, sentido de la oportunidad y respeto al trabajar en un entorno adulto desde tan joven”, detalló.

“No puedo expresar lo mucho que significan para mí sus mensajes tan cariñosos y lo afortunada que me siento de haber formado parte de esta serie de televisión única en su generación”, continuó explicando en el mismo post.

“He conocido a miles de fans de Hannah Montana a lo largo de los años, fans que ahora tienen hijos viendo la serie y fans que literalmente trabajan a mi lado todos los días".

"Gracias por dejarme entrar en sus hogares y espero seguir ahí muchos años más. Nunca estaría donde estoy sin ustedes, trabajando en otra hermosa serie que amo profundamente. ¡De todo corazón, GRACIAS! Lilly”.

El mensaje fue muy bien recibido por los fans, quienes destacaron su cercanía y reconocimiento hacia el público que ha mantenido vigente la serie durante dos décadas.

Mitchel Musso, quien hace de Oliver, el otro mejor amigo de Hannah.FUENTE EXTERNA

Cabe destacar que el especial trajo a grandes invitados como Selena Gomez, Chappell Roan, Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus. No obstante, Osment no fue la única gran ausente; también faltó Mitchel Musso, quien hace de Oliver, el otro mejor amigo de Hannah.

Por su parte, Musso expresó lo siguiente: “Miley, Emily, Jason, Billy Ray, Moisés y todo el equipo de Disney: se convirtieron en mi familia a través de todos los momentos reales, caóticos y hermosos".

"Gracias por creer en un chico un poco raro de Texas que vestía ropas un tanto extrañas y llevaba ese peinado. A todos ustedes, gracias por acogerme en sus hogares y corazones hace 20 años y por permitirme seguir aquí hoy. Me siento honrado de poder compartir todo esto con ustedes", explicó Musso.